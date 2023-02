Neue Windows 11-Beta: Optionales Update startet mit Tabs für Notepad

Erst Mitte Januar hatte Microsoft in einer ersten frei verfügbaren Windows 11-Vorab-Version die Notepad App mit Tabs gestartet. Jetzt wird der Test für den Beta-Kanal ausgeweitet. Die Chancen stehen gut, dass die Neuerung bald für alle Nutzer startet.

Build 22623.1255 = Neue Funktionen werden eingeführt.

Build 22621.1255 = Neue Funktionen standardmäßig deaktiviert.

Korrekturen in Build 22623.1255 Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich Start hinter der Taskleiste öffnete, wenn die Eingabe über die Touch-Tastatur erfolgte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Taskleiste verschwand, wenn man von der Task-Ansicht zu einem Win32-Anwendungssymbol über die Tablet-optimierte Taskleiste wechselte.

Prozessnamen, die in das Suchfeld eingegeben werden, sollten nicht mehr unerwartet einer Rechtschreibprüfung unterzogen werden.

Es wurden einige Probleme mit dem Vorlesen von Inhalten im Task-Manager durch den Erzähler behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Dropdowns in den Einstellungen möglicherweise nicht mit dem aktuell ausgewählten Thema übereinstimmten.

Wenn Sie die Suche auf der Seite App-Verlauf verwenden, sollten die Ergebnisse nicht mehr plötzlich verschwinden.

Wenn Sie das Dropdown-Menü für die Standard-Startseite in den Einstellungen öffnen, sollte das Dropdown-Menü jetzt verschwinden, wenn Sie auf das Task-Manager-Fenster klicken.

Microsoft hat mit einem Update im Windows 11 Beta-Kanal eine Reihe an Verbesserungen vorgestellt. Wie gehabt gibt es zwei Builds zur Auswahl für alle Windows Insider:Microsoft beginnt mit diesem Release mit der Einführung von Tabs in Notepad für Windows Insider im Beta-Kanal. Die neue App-Versionsnummer lautet 11.2301.17.0.Die Unterstützung für Tabs gehört zu den von der Community am häufigsten gewünschten Funktionen. Nutzer können so mehrere Dateien in einem einzigen Notepad-Fenster erstellen, verwalten und organisieren. Notepad ist damit nach dem Datei-Explorer die nächste Anwendung, die in Windows 11 auch Tabs unterstützt.Da es sich bisher nur um ein optionales Update für das Insider Programm handelt, stehen die Informationen nicht in der Knowledge Base bereit. Stattdessen gibt es aber ein Changelog im Windows-Blog . Aufgeführt werden eine Handvoll Verbesserungen und Bugfixes. Wir haben die Neuerungen und Verbesserungen für beide Builds übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt. Falls ihr noch nicht die Beta-Tests für Windows 11 mitmacht, könnt ihr jederzeit einsteigen. Das lohnt sich vorrangig, wenn man über den Beta- oder Release-Preview-Kanal bereits getestete Optionen erhält, um sie vor allen anderen zu nutzen.