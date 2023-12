Der Texteditor Notepad gehört seit Urzeiten zur Grundausstattung von Windows-Betriebssystemen und hat sich mit der Zeit auch wenig verändert. In jüngster Zeit kommen allerdings plötzlich neue Features hinzu - und jetzt lernt die Software sogar das Zählen.

In der jüngsten Canary-Channel-Testversion von Windows 11 ist auch eine neue Fassung des Notepad-Editors enthalten . Dieser kommt nun endlich auch mit einer Funktion zum zählen der Zeichenmenge, die im jeweiligen Dokument enthalten ist. Eine solche Funktionalität ist eigentlich nicht besonders schwierig umsetzbar und gehört schon lange zu nahezu jedem Editor auf dem Markt."Wenn Text ausgewählt ist, zeigt die Statusleiste die Anzahl der Zeichen sowohl für den ausgewählten Text als auch für das gesamte Dokument an", erklärt Microsofts Windows-Insider-Team in einem Blog-Post. "Wenn kein Text ausgewählt ist, wird die Zeichenzahl für das gesamte Dokument angezeigt, so dass Sie immer einen klaren Überblick über die Länge Ihres Dokuments haben."Dies ist die jüngste in einer ganzen Reihe von Änderungen an Notepad in diesem Jahr. So hat die Anwendung vor kurzem eine neue Option zum automatischen Speichern erhalten. Das Editor-Fenster kann so nun auch geschlossen werden, ohne dass das Programm noch einmal nachfragt, ob der Inhalt nicht doch besser gespeichert werden soll.Microsoft hat außerdem Registerkarten zu Notepad hinzugefügt und die Nutzung der grafischen Oberfläche im Dark Mode ermöglicht. Angesichts des neuen Engagements für den mitgelieferten Editor darf man gespannt sein, was noch kommen wird. Das Zeichen-Zähl-Feature dürfte Anfang des kommenden Jahres dann in den finalen Windows-Versionen auftauchen.Neben den Änderungen am Notepad in dem neuesten Windows 11-Test-Build auch der Widgets-Bereich mit einigen Verbesserungen versehen worden. Nutzer werden hier bald in der Lage sein, die Darstellung auf dem Desktop feiner anzupassen. Insbesondere kann man auch den oft wenig nützlichen Nachrichten-Feed aus der Widget-Ansicht entfernen.