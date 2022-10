Text knallt es: Jemand hat Doom in Notepad zum Laufen gebracht

Eine Frage um Hardware und Software muss immer erlaubt sein: Läuft darauf eigentlich auch Doom ? Jetzt kann man einen weiteren kuriosen Eintrag auf dieser Liste finden. Einem Tüftler ist es gelungen, den Shooter-Klassiker aus den 90ern in Notepad darzustellen.

Doom läuft auch innerhalb von Notepad

Vermutlich ASCII-Magie

Id Software

Wenn es darum geht, eine Software auf so vielen Systemen wie möglich zum Laufen zu bekommen, dann ist Doom wohl ein beeindruckendes Beispiel für den Ehrgeiz der Community, hier immer neue Grenzen auszuloten. Tüftler haben seit Jahren Spaß daran, den Kultshooter aus dem Jahr 1993 auf Kühlschränken, Taschenrechnern oder auch mal ein Schwangerschaftstest zu bringen. Der YouTuber Samperson (Sam Chiet) macht jetzt mit einer neuen Umsetzung auf sich aufmerksam: "Ich habe es geschafft, Doom innerhalb von Notepad laufen zu lassen", so der Titel des neuesten Videos des Tüftlers. Kleine Warnung vor dem Betrachten: besonders augenfreundlich ist das Ergebnis nicht.Aktuell stellt Chiet noch keine technische Beschreibung seines Aufbaus bereit, will diese aber "bald" veröffentlichen. In dem Video, das innerhalb eines Tages nach Veröffentlichung mehr als 100.000 Aufrufe verzeichnet, ist zu sehen, wie der Tüftler clever das Textverarbeitungsprogramm, das auf jedem Windows-Computer vorinstalliert ist, nutzt, um die Grafiken des Kultshooters abzubilden - soweit das im Rahmen der Nutzung von Text Bausteinen für eine Schwarz-Weis-Darstellung möglich ist.Wie er die nötigen Informationen in Notepad einspeist, ist nicht bekannt, Chiet betont aber, er habe den Code von Notepad nicht modifiziert. Das Spiel sei voll wie gezeigt spielbar, er habe auch die Geschwindigkeit des Videos nicht angepasst. Bis zum Release weiterer Informationen kann nur vermutet werden, dass das Textverarbeitungsprogramm hier als eine Art Bildschirm für extern erzeugte Frames im ASCII-Format verwendet wird. Ein Kommentator fast hervorragend zusammen, was wohl viele beim Anblick des Ergebnisses denken: "Absolut verrückt, ich liebe es - meine Augäpfel schmelzen ein wenig, aber ich drücke die Daumen für eine Veröffentlichung!"