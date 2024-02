Video zeigt, wie fantastisch Windows 12 Mobile aussehen könnte

Videos der Machart "Was wäre, wenn" sind beliebt, denn sie zeigen uns bei Software immer wieder, wie sie aussehen würde, wenn man Design über Funktionalität stellt. Mitunter haben die Macher solcher Videos eine Idee, wie man aufgegebene Systeme modernisieren könnte.

Es gibt bis heute Anwender, die Windows Phone bzw. Windows 10 Mobile hinterhertrauern. Denn obwohl sich das mobile Betriebssystem des Redmonder Konzerns nicht ansatzweise gegen die Konkurrenten Android und iOS durchsetzen konnte, so hatte es diverse Funktionen und Ideen, die man als gut gelungen bezeichnen konnte.Nun zeigt ein Designer, wie Windows Mobile aussehen würde oder besser gesagt könnte, wenn Microsoft dieses Betriebssystem nicht eingestellt hätte. Dabei handelt es sich um das Video eines "Was wäre, wenn"-Spezialisten, denn AR 4789 hat bereits in Vergangenheit u. a. gezeigt, wie Windows 12 oder Windows 11 Mobile aussehen könnte. In seinem neuesten Streich verbindet er diese beiden Konzepte und zeigt "Windows 12 Mobile".Die meisten werden sicherlich wissen, dass Microsoft sein Windows 12 bislang nicht vorgestellt hat und es vermutlich noch eine ganze Weile dauern wird, bis es so weit ist. Viele hatten vermutet, dass es bereits nächsten Herbst so weit sein wird, mittlerweile scheint aber festzustehen, dass das Herbst-Update als Windows 11 bzw. 24H2 laufen wird.Die Ideen von AR 4789 für Windows 12 Mobile sehen aber fantastisch aus. Denn er transformiert zahlreiche Elemente von Windows 11 in Richtung Smartphone-OS und leiht sich auch so manche Idee bzw. Interface-Lösung von iOS und Android. Eine Kopie ist das aber zweifellos nicht, denn die resultierende Smartphone-Oberfläche bietet eine ganz eigenständige Optik.Wie gut das Ganze in der alltäglichen Nutzung funktionieren würde, kann man natürlich nicht wirklich sagen, rein optisch sieht es aber klasse aus - dass Microsoft es sich im Mobilbereich noch einmal anders überlegt, kann man aber dennoch ausschließen.