Gerüchteküche: Erster "Windows 12-Build" im Microsoft-internen Test

Microsoft arbeitet intern an einer Reihe neuer Funktionen für Windows 11 - und vermutlich auch an der nächsten Windows-Generation, an Windows 12. Nun gibt es Gerüchte, die mit Windows 12 und mit dem nächsten Windows Canary-Build einhergehen.

"Offizieller" Windows 12-Entwicklungszweig

Denn wie nun der bekannte "Windows-Experte" und Leaker Xeno bei X/Twitter gemeldet hat , gab es in der internen Entwicklungsschiene von Windows einen sogenannten Build-Sprung, von der Buildnummer 26047 auf 27547. Als Kommentare gab es gleich die Vermutung, dass man da nun die Buildnummer sehen könnte, mit der der "offizielle" Windows 12-Entwicklungszweig im Windows Insider Programm starten könnte.Solche Voranmeldungen von Xeno hatten sich in der Vergangenheit, zumindest was die Ankündigung der neuen Builds betraf, häufig bewahrheitet. Es gibt allerdings derzeit keinerlei Hinweise darauf, wann man auch außerhalb der Redmonder Teams die Buildnummer 27547 zum Testen in die Hände bekommen wird.Da es sicherlich noch etwas Zeit bis dahin ist, dürfte die Vermutung, dass es sich um Windows 12 handeln könnte, gar nicht so verkehrt sein. Deskmodder hat das Thema auch schon aufgenommen und schreibt:"Interessant dabei ist, dass das Team hier einen Sprung auf die 27547 gemacht hat. Jetzt könnte man natürlich spekulieren, ob es sich hier schon um die ersten Builds der Windows 12 handelt. Aber da sind wir mal noch etwas vorsichtig. Derzeit steht eh ein Wechsel innerhalb der Insider an." Dieser zitierte Wechsel wäre - wieder nur vermutlich - der Wechsel auf die Version 24H2 mit dem Moment 6-Update.Sobald Microsoft im kommenden Monat die Release-Preview für das Moment 5-Update für die derzeit aktuellen Windows 11-Versionen 22H2 und 23H2 herausgegeben hat, wird dann auch die Umstellung im Insider-Programm erfolgen.