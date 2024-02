Besitzer von Samsungs Smart-TVs müssen bald auf den Google As­sis­tant verzichten. Ab März wird der südkoreanische Hersteller die (Smart Home)-Steuerung deaktivieren. Betroffen sind alle Samsung-Fernseher, auch ältere Modelle aus den Jahren 2020, 2021 und 2022.

Samsung

"Hey Google, ich bin dann mal weg"

Alexa steht als Alternative bereit

Zusammenfassung Samsung TVs verlieren Google Assistant im März

Alle Modelle ab 2020 betroffen

Samsung informiert auf Support-Seite

Neuere TVs kommen ohne Google Assistant

Kunden sollen auf Bixby oder Alexa umsteigen

Alexa erlaubt nur TV-Kontrolle, nicht Smart Home

Samsung fokussiert auf KI und Tizen OS Personalisierung

Auf seiner englischsprachigen Support-Webseite informiert Samsung Kunden über das Ende des Google Assistant. Die Sprachsteuerung des Such­ma­schi­nen­kon­zerns wird ab dem 1. März 2024 nicht mehr auf Samsung-Fernsehern verfügbar sein. Grund dafür seien nicht näher definierte "Änderungen der Google-Richtlinien." Auswirkungen hat die Ankündigung auf nahezu alle Smart-TVs des Herstellers, die in den letzten vier Jahren produziert wurden.Samsung verwendet den Google Assistant aktuell in sämtlichen Smart-TV-Modellen aus den Jahren 2022 und 2021 sowie in 8K und 4K QLED-Fernseher, Crystal UHD- und Lifestyle-TVs (Frame, Serif, Terrace und Sero) des 2020er-Portfolios. Neuere Samsung-Fernseher aus den Jahren 2023 und 2024 werden bereits ab Werk ohne Googles Sprachassistenten ausgeliefert.Betroffenen Kunden empfiehlt Samsung, auf al­ter­na­ti­ve Assistenten um­zu­stei­gen. Abseits des Google Assistant integriert der Hersteller hierfür unter anderem den hauseigenen Bixby und die deutlich weiter verbreitete Sprachsteuerung mithilfe von Amazon Alexa Die Alexa-Steuerung von Samsung erlaubt dabei lediglich die Kontrolle über den Fernseher (Lautstärke, Film-/Seriensuche etc.), nicht etwa den Zugriff auf das Smart-Home-Ökosystem . Hierfür wird ein zusätzlicher Smart-Speaker (z.B. Echo Dot) und die Verbindung zur Samsung SmartThings-App benötigt.Zu Beginn des Jahres hatte Samsung sein neues TV-Lineup 2024 angekündigt und hierbei vor allem das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und die Personalisierung des eigenen Tizen OS in den Mittelpunkt gestellt. Zudem konzentriert sich der Hersteller vorrangig auf die Vernetzung des smarten Zuhauses in seinem neuen "Daily+ Hub", der ohne Sprach­as­sis­ten­ten auskommt und die Verknüpfung mit dem Smartphone bevorzugt.