Großhersteller: Welche Geräte von Samsung die Deutschen nutzen

Gestern Abend hat Samsung beim Galaxy Unpacked-Event neue Produkte vorgestellt . Der Tech-Konzern präsentierte unter anderem sein neues Galaxy-S24-Smartphone und die " Galaxy AI ". Die Veranstaltung ist zufällig mit dem Tag zusammengefallen, an dem bekannt wurde, dass Apple laut IDC im vergangenen Jahr erstmals der weltgrößte Hersteller von Smartphones gewesen ist.Indes hat Samsung hierzulande noch die Nase vorn. 35 Prozent von rund 6000 für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen gaben an, dass sie ein Smartphone des südkoreanischen Unternehmens nutzen. Apples iPhone liegt mit 33 Prozent knapp dahinter. Dagegen ist Samsung bei Fernsehern die unangefochtene Nummer 1 - 31 Prozent der Befragten haben ein TV-Gerät des Herstellers im Haushalt.Wie Samsung Deutschland darüber hinaus aufgestellt ist, zeigt die Grafik. Darin sind auch Geräte abgebildet, die Konkurrent Apple nicht im Angebot hat. Zumindest ist bislang nichts darüber bekannt, dass die Kalifornier Waschmaschinen oder Kühlschränke verkauften oder verkaufen wollen.