360 Hz, neue Formate: Samsung baut OLED-Monitor-Angebot aus

Das Angebot rund um die Gaming-Monitore Samsung Odyssey OLED war bisher sehr überschaubar. Jetzt wurden kurz vor der CES 2024 gleich drei neue Modelle vorgestellt. Diese bitten Bildwiederholraten von bis zu 360 Hz und erstmals auch einen flachen 4K-Display.

Zweimal spitze, einmal flach

Zusammenfassung Samsung präsentiert drei neue Odyssey-Monitore

Bis zu 360 Hz Bildwiederholrate bei neuen Modellen

Erster flacher 4K-Odyssey-Monitor vorgestellt

G6 bietet 27 Zoll und 360 Hz ohne Krümmung

G9 bleibt bei 49 Zoll und Ultra-Wide-Display

Smart TV-Plattform und Gaming Hub integriert

Marktstart und Preise werden zur CES 2024 erwartet

Bisher wollte Samsung mit den Odyssey-Bildschirmen vor allem eines: Beeindrucken. Nach dem ersten Modell Odyssey G8, das 2022 bei der IFA vorgestellt wurde, sorgte das Modell Odyssey G9 mit 49 Zoll, 0,03 ms Reaktionszeit und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz für Aufregung - und natürlich das XXL-Modell Ark . 2024 will man jetzt ein noch breiteres Angebot bieten. Die neuen Modelle heißen G6 (G60SD) und wieder G8 (G80SD) und G9 (G95SD).Interessant sind hier vor allem die Modelle G6 und G8, da Samsung erstmals vom gewohnten Odyssey-Rezept abweicht. Mit 27-Zoll-Display ohne Krümmung und einer Auflösung von 2560 × 1440, also einem 16:9 Format, ist das Modell Odyssey OLED G6 in seiner Familie ein echter Normalo. Allerdings: 360 Hz Bildwiederholrate können die anderen beiden Modelle nicht bieten.Der neue G8 sowie das G9 Modell kommen hier weiterhin auf 240 Hz, mit dem Odyssey OLED G8 bietet Samsung nach eigenen Angaben aber seinen ersten flachen 32-Zoll-OLED-Gaming-Monitor mit 4K-Auflösung (3840 x 2160) und einem Seitenverhältnis von 16:9. Bleibt noch das Modell G9, das seinen Wurzeln treu bleibt: auch 2024 gibt es 49 Zoll und ein gebogenes Ultra-Wide-Display mit 5120 x 1440 Pixeln Auflösung und ein Seitenverhältnis von 32:9.Sowohl G8 als auch G9 bekommen dann noch einige neue Funktionen. Samsung integriert seine Smart TV-Plattform und sein Gaming Hub für Streaming- und Cloud-Gaming-Dienste. Dazu kommt "Multi Control", das Inhalte zwischen den Bildschirmen und kompatiblen Samsung Laptops, Tablets und Handys teilt.Preise und Termine für den Marktstart wird Samsung aller Voraussicht nach zur CES 2024 bekannt geben, die Odyssey-Familie schaut ab jetzt wohl auf eine Zukunft mit deutlich mehr Formaten und Modellen.