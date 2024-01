Transparenz in Serie: LG stellt durchsichtigen OLED-Fernseher vor

LG erweitert sein Sortiment an OLED-TVs der Signature-Familie um den ersten transparenten Fernseher mit der nahezu kabellosen Zero Connect Technologie. Der durchsichtige Bildschirm soll "neue Freiheiten bei der individuellen Gestaltung von Wohnräumen" bieten.

High-End-TV als Designobjekt

77-Zoll-Flaggschiff ohne Kabelsalat

Verfügbarkeit und Preise

News und Videos direkt aus Las Vegas

Während Samsung auf der Consumer Electronics Show ( CES 2024 ) in Las Vegas ein durchsichtiges Micro-LED-Display vorführt, geht LG mit einem transparenten OLED-Fernseher in Serie. Der LG Signature OLED T 4K kombiniert ein durchsichtiges OLED-Panel mit der Zero-Connect-Box des Herstellers, über die eine kabellose Video- und Audioübertragung möglich ist.Neben der LG OLED M-Serie gilt das neue T-Modell als Flaggschiff im Portfolio der Südkoreaner. Man richtet sich dabei an potenzielle Kunden, die auf einen sonst dominanten schwarzen Bildschirm an der Wand verzichten und den Fernseher stattdessen eventuell als Designobjekt oder Raumteiler einsetzen wollen - ohne die Sicht zu versperren.Zu Beginn wird der LG Signature OLED T 4K lediglich im 77-Zoll-Format pro­du­ziert. Neben dem Ultra-HD-Panel kommt der neue α11 AI-Prozessor zum Einsatz, während die Zero-Connect-Box abseits des Fernsehers platziert werden und Bild- sowie Tonübertragungen mit bis zu 4K-Auflösung und 120 Hz durch­füh­ren kann. Am TV-Gerät selbst befindet sich somit lediglich ein einzelnes Stromkabel.Neben der klassischen Auslieferung als Standgerät kann der neue transparente OLED-TV zudem an der Wand montiert oder aber optional mit stehenden oder schwebenden Regalen ausgestattet werden. Zusätzlich kombiniert LG die durchsichtigen Eigenschaften des Fern­se­hers mit einem Always-On-Display (AOD), das etwa Widgets oder halb­trans­pa­ren­te Kunstwerke darstellen kann.Aktuell steht nicht fest, ob der LG Signature OLED T 4K in Deutschland erhältlich sein wird. Entsprechend äußert sich der Hersteller bislang nicht zum möglichen Preis des kommenden Flaggschiffs. Mit einem fünfstelligen Betrag wäre allerdings zu rechnen. Deutlich erschwinglicher sind die zeitgleich vorgestellten LG OLED-TVs der Serie C4 und G4