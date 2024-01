Samsung ist sich sicher, dass Nutzer für Galaxy KI zahlen werden

Samsung hat mit der Galaxy S24-Familie auch seine Galaxy AI vorgestellt - die hauseigene KI. Bis 2025 könne diese kostenlos genutzt werden, verkündet der Konzern. Doch heißt das, danach muss man zahlen? Der Konzern hofft sehr, dass Kunden bereit dazu sind.

Samsung

KI-Upgrade gegen Cash: Samsungs künftige KI-Modelle

Zusammenfassung Samsung hat hauseigene KI Galaxy AI vorgestellt

Galaxy AI bis 2025 kostenlos nutzbar

Nach 2025 weiterhin kostenlose KI-Funktionen

Zukünftig kostenpflichtige KI-Features geplant

Verschiedene Bedürfnisse für mobile KI

Galaxy KI soll noch dieses Jahr auf 100 Millionen Geräte

Update auch für Galaxy S23, Z Fold 5, Flip 5, Tab S9

Wenn jemand verkündet, dass etwas bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kostenlos ist, kommen viele schnell zu dem Schluss: Dann wird es danach wohl etwas kosten! Mit der Ankündigung, dass die Galaxy AI bis 2025 ohne Kosten genutzt werden kann, hatte Samsung genau diese Frage offen gelassen: Was ist danach? Jetzt hat Samsungs Chef für Mobilfunk, T.M. Roh, endlich Stellung bezogen.Wie Roh gegenüber dem Fachmagazin ET Telecom (via Android Authority ) erläutert, habe sein Konzern enorme Ressourcen in das eigene Sprachmodell investiert, zur finanziellen Zukunft aber noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Gute Nachricht für alle Nutzer: erstmals bestätigt Roh, dass es wohl auch nach 2025 möglich sein wird, ohne Kosten KI-Funktionen zu nutzen.Allerdings fasse sein Konzern ins Auge, in den nächsten Jahren noch leistungsfähigere KI-Features einzuführen, die dann nur mit einem kostenpflichtigen Abonnenten genutzt werden können."Unsere Analyse zeigt, dass es verschiedene Bedürfnisse für mobile KI gibt. Es wird Verbraucher geben, die mit der kostenlosen Nutzung der KI-Funktionen zufrieden sind. Andererseits könnte es auch Kunden geben, die sich noch leistungsfähigere KI-Funktionen wünschen und sogar dafür bezahlen", so Roh. Samsung will die Galaxy KI nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr auf 100 Millionen Geräte bringen. Neben den neuesten Modellen wird diese schon in der ersten Jahreshälfte für die Galaxy S23-Familie, Galaxy Z Fold 5 und Flip 5 sowie das Galaxy Tab S9 erwartet.