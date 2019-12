Glary Utilities - Windows bereinigen und optimieren

Neuer Schwung für das System

Großreinemachen

Die für den privaten Gebrauch kostenlosen Glary Utilities 5.134 sind eine Sammlung von über zwanzig Werkzeugen, um unter anderem Windows zu entrümpeln und den PC auf diese Weise zu beschleunigen. Mit an Bord sind außerdem Zusatzfunktionen wie Dateiverschlüsselung oder Spy- und Adware-Entfernung.Neben einer praktischen 1-Klick-Wartung zur automatischen Prüfung und Bereinigung des Systems lassen sich die verschiedenen Tools auch einzeln nutzen. Die Glary Utilities bieten unter anderem die Möglichkeit, die Windows-Registry von überflüssigen Einträgen zu befreien, aber auch zu reparieren oder zu sichern sowie Autostart oder Kontextmenü anzupassen und Dienste und Prozesse abzuschalten.Festplatten lassen sich von doppelten Verzeichnissen oder kaputten Verknüpfungen bereinigen, auf Fehler prüfen sowie defragmentieren. Eine Wiederherstellungsfunktion sorgt dafür, dass versehentlich vorgenommene Änderungen wieder rückgängig gemacht werden können.Darüber hinaus gibt es verschiedene Backup-Funktionen, beispielsweise für das ganze System oder nur für Treiber. Dateien lassen sich verschlüsseln, teilen, sicher löschen und wiederherstellen. Zudem kann das Programm Malware aufspüren sowie entfernen und bietet auch einen Uninstaller für normale Software. Eine weitere Funktion ist die Auflistung von Systeminformationen.Die Glary Utilities eignen sich in vielerlei Hinsicht dazu, um eine in die Jahre gekommene Windows-Installation wieder etwas auf Vordermann zu bringen und bieten auch darüber hinaus noch einige weitere nützliche Features. Auf der Herstellerseite steht eine nach 30 Tagen kostenpflichtige Pro-Version zur Verfügung, die unter anderem automatisch im Hintergrund operiert. Alternativen mit vergleichbarem Funktionsumfang wie bei den Glary Utilities gibt es beispielsweise mit den ebenfalls kostenlosen Free System Utilities oder der Shareware TuneUp Utilities