Waipu.tv stellt Hybrid-Stick für IPTV, Antennen- und Kabelfernsehen vor

Neben dem waipu.tv 4K-Stick bietet der TV-Streaming-Anbieter ab sofort einen neuen Hybrid-Stick an, der den IPTV-Empfang um DVB-T2 und DVB-C erweitert. Somit können Haushalte mit Kabel- und An­ten­nen­fernsehen mit nur einem Gerät alle Empfangswege nutzen.

waipu.tv

"Brücke zwischen alter und neuer Technologie"

Preise und Verfügbarkeit

Zusammenfassung Waipu.tv bringt neuen Hybrid-Stick heraus

Erweitert IPTV um DVB-T2 und DVB-C

Ab Juli Wahl bei TV-Empfang für Haushalte

Hybrid-Stick vereint verschiedene Empfangsarten

Technik basiert auf 4K-Stick mit Android TV

Ziel ist Übergang zu IPTV2-Technik

Hybrid-Stick kostet ca. 90 Euro

Verpflichtet das Nebenkostenprivileg bis zu 12 Millionen Haushalte in Deutschland, das Kabelfernsehen über ihre Nebenkosten zu beziehen, haben diese ab Juli die Wahl, eigenständig den für sie besten TV-Empfangsweg zu wählen. Diese Änderung nimmt der für TV-Streaming bekannte Anbieter waipu.tv zum Anlass, sein Hardware-Sortiment zu erweitern.Holt der waipu.tv 4K-Stick nur Kunden ab, die ihr lineares TV-Programm über das Internet streamen wollen, soll der waipu.tv Hybrid-Stick als "innovative Brü­cken­tech­no­lo­gie" herhalten. Zusätzlich zum von waipu.tv-Kunden bevorzugten IPTV kann der neue Stick auch für den Empfang via DVB-T2 (Antenne) oder DVB-C (Kabel) verwendet werden.Nach einem Sendersuchlauf werden alle Kanäle der unterschiedlichen Empfangswege in der Programmübersicht (EPG) zusammengeführt, sodass Sendeplätze nicht etwa doppelt angezeigt werden. Ferner basiert der waipu.tv Hybrid-Stick technisch auf dem 4K-Stick mit Quad-Core-Prozessor (Amlogic S905C3), 2 GB RAM, 32 GB Speicher, Wi-Fi 5 und Google Android TV . Entsprechend stehen zusätzliche Streaming-Apps (z.B. Netflix , YouTube, Prime Video , Disney+ etc.) im Play Store bereit.Ziel von waipu.tv ist es, mit dem Hybrid-Stick eine Übergangslösung zu schaffen, sodass Nutzer von Kabel- und An­ten­nen­fern­sehen nach und nach an die IPTV2-Technik herangeführt werden, die bei waipu.tv unter anderem Funktionen wie Pause, Neustart oder Aufnahme von TV-Kanälen über das Internet und ohne Festplatten-Receiver ermöglicht.Aktuell wird der Waipu.tv Hybrid-Stick für 89,99 Euro unter anderem bei Amazon verkauft. Unabhängig davon bietet man waipu.tv Perfect Plus mit 261 Sendern via IPTV im ersten Monat gratis und im Anschluss für monatlich 12,99 Euro an.