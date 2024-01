Aufgrund technischer Einschränkungen wird die Netflix-App Ende Fe­bru­ar 2024 von vielen Smart-TVs und Blu-Ray-Playern ent­fernt. Be­troffen sind vorrangig Sony-Fernseher aus den Jahren 2011 bis 2013. Welche genau und was jetzt zu tun ist, erklären wir in diesem Artikel.

Nokia

Support endet: Streaming nicht mehr möglich

Netflix-App - Betroffene Sony-Geräte HX-Serie EX-Serie W-Serie Andere Blu-Ray Systeme KDL-55HX953 KDL-40EX653 KDL-55W905A KD-84X9005 BDP-S186 KDL-65HX953 KDL-40EX655 KDL-46W905A KDL-65S995A BDP-S185 KDL-55HX955 KDL-46EX653 KDL-40W905A BDP-S390 KDL-65HX955 KDL-46EX655 KDL-42W650A BDP-S490 KDL-55HX753 KDL-26EX550 KDL-32W650A BDP-S495 KDL-46HX753 KDL-22EX550 KDL-32W600A BDP-S590 KDL-40HX753 KDL-32EX655 KDL-42W653A BDP-S790 KDL-32HX753 KDL-26EX555 KDL-32W653A BDP-S1100 KDL-32HX755 KDL-22EX555 KDL-32W603A BDP-S3100 KDL-46HX757 KDL-32EX653 KDL-42W655A BDP-S4100 KDL-40HX757 KDL-26EX553 KDL-32W655A BDP-S5100 KDL-32HX757 KDL-22EX553 KDL-32W605A BDP-A6000 KDL-46HX758 KDL-46EX650 KDL-24W605A NSZ-GS7 KDL-40HX758 KDL-40EX650 KDL-32W651A BDV-N990W KDL-32HX758 KDL-32EX650 KDL-32W654A BDV-N890W KDL-46HX759 KDL-32W656A BDV-N590 KDL-40HX759 KDL-42W651A BDV-N790W KDL-32HX759 KDL-42W656A BDV-E490 KDL-55HX853 KDL-42W654A BDV-E690 KDL-46HX853 KDL-50W685A BDV-E290 KDL-40HX853 KDL-50W656A BDV-E190 KDL-40HX855 KDL-65W855A BDV-EF420 KDL-55HX855 KDL-55W802A BDV-NF720 KDL-46HX855 KDL-47W802A BDV-NF620 KDL-55HX755 KDL-42W802A BDV-EF220 KDL-46HX755 KDL-55W805A BDV-E2100 KDL-40HX755 KDL-47W805A BDV-E3100 KDL-55HX950 KDL-42W805A BDV-E4100 KDL-65HX950 KDL-42W807A BDV-E6100 KDL-55HX750 KDL-47W807A BDV-EF1100 KDL-46HX750 KDL-55W807A BDV-N7100W KDL-40HX750 KDL-55W808A BDV-N7100WL KDL-32HX750 KDL-47W808A BDV-N8100W KDL-55HX751 KDL-42W808A BDV-N9100W KDL-46HX751 KDL-55W809A BDV-N9100WL KDL-40HX751 KDL-47W809A KDL-32HX751 KDL-42W809A KDL-46HX756 KDL-32W503A KDL-40HX756 KDL-55HX850 KDL-46HX850 KDL-40HX850 KDL-40HX75G KDL-46HX75G KDL-55HX75G

Netflix wird entfernt: Was kann ich tun?

Apple TV 4K (64 GB) Jetzt für 169 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Waipu.tv 4K Stick Jetzt für 49 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Zusammenfassung Netflix-App fliegt von älteren Sony-TVs

Bis zu 13 Jahre alte Geräte betroffen

Über 100 TV-Modelle und 35 Blu-Ray-Systeme

Drei Optionen für betroffene Nutzer

Neukauf, externe Set-Top-Box oder Kündigung

Beliebte Geräte: Fire TV Stick, Apple TV

Liste betroffener Modelle verfügbar

Besitzer von Sony Bravia Smart-TVs aus den Produktionsjahren 2011, 2012 und 2013 stehen kurz vor dem Support-Ende der ab Werk installierten Netflix-App. Da die Leistung der bis zu 13 Jahre alten Fernseher nicht mehr ausreicht, stellt der Streaming-Anbieter nicht nur die Weiterentwicklung ein, die App wird Ende Februar 2024 gänzlich entfernt.Wie Sony auf seiner Hilfeseite bekannt gibt, sind insgesamt 100 Fernseher der Baureihen Bravia HX, EX und W sowie 35 Blu-Ray-Systeme betroffen. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren weitere Modelle folgen werden. In der nachfolgenden Liste könnt ihr prüfen, ob ihr handeln müsst. Wenn ja, stehen theoretisch drei Optionen zur Auswahl Betroffene Nutzer, deren Sony-Fernseher zukünftig nicht mehr über die Netflix-App verfügen werden, haben in der Theorie drei Möglichkeiten. So könnte nach mehr als zehn Jahren etwa über den Kauf eines neuen Fernsehers nachgedacht werden. Hierfür empfehlen wir einen Blick in die Angebote von Media Markt , die Amazon Technik-Deals und natürlich in den WinFuture-Preisvergleich Soll die Reise für den alten Sony-TV allerdings nicht auf den Elektroschrott gehen, empfiehlt sich der Einsatz einer externen Set-Top-Box, die via HDMI mit dem Fernseher verbunden wird und Netflix sowie weitere Apps langfristig unterstützt. Beliebte Geräte hierfür sind der Amazon Fire TV Stick 4K , der Apple TV 4K oder auch der Waipu.tv 4K Stick mit Google Android TV.Zu guter Letzt kann natürlich immer in Betracht gezogen werden, das Netflix-Abo aufgrund des Support-Endes auf älteren Sony-TVs zu kündigen.