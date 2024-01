Mini-LED- & OLED-TVs: Samsung kündigt neue Fernseher für 2024 an

Anlässlich der CES 2024 gewährt Samsung einen ersten Ausblick auf seine diesjährigen Mini-LED- und OLED-TVs. Die neuen Fernseher sollen heller, schneller und mit mehr KI-Funktionen bestückt sein als ihre Vorgänger. Zudem wird das eigene Tizen OS aktualisiert.

Samsung Neo QLED-TVs 2024: Mehr KI-Power

8K AI Upscaling Pro: Nutzt NQ8 AI Gen3 für verbessertes 8K-Upscaling und skaliert Inhalte mit niedriger Auflösung hoch bis hin zu ultrahoher Auflösung.

Nutzt NQ8 AI Gen3 für verbessertes 8K-Upscaling und skaliert Inhalte mit niedriger Auflösung hoch bis hin zu ultrahoher Auflösung. AI Motion Enhancer Pro: Löst die immer wieder aufkommenden Probleme bei der Übertragung von Sportereignissen, zum Beispiel, wenn es bei Fußballspielen zu Ballverzerrungen kommt. Es erkennt automatisch die Sportart und nutzt Deep Learning, um das richtige Ballerkennungsmodell anzuwenden.

Löst die immer wieder aufkommenden Probleme bei der Übertragung von Sportereignissen, zum Beispiel, wenn es bei Fußballspielen zu Ballverzerrungen kommt. Es erkennt automatisch die Sportart und nutzt Deep Learning, um das richtige Ballerkennungsmodell anzuwenden. Real Depth Enhancer Pro: Fügt mithilfe von AI, die Mini LEDs präzise steuern kann, Details zu sich schnell bewegenden Szenen hinzu. Ausgewählt werden dafür solche Motive, auf die sich das menschliche Auge von Natur aus konzentrieren würde. Sie rücken in den Vordergrund und erscheinen damit lebensnah und dreidimensional.

Fügt mithilfe von AI, die Mini LEDs präzise steuern kann, Details zu sich schnell bewegenden Szenen hinzu. Ausgewählt werden dafür solche Motive, auf die sich das menschliche Auge von Natur aus konzentrieren würde. Sie rücken in den Vordergrund und erscheinen damit lebensnah und dreidimensional. Infinity Air Design: Ergänzt die hohe Bildqualität des Neo QLED 8K mit einer Bildschirmtiefe von nur 12,9 mm. So wird ein immersives Seherlebnis möglich, bei dem die hohe Auflösung und hervorragende Klangqualität ohne Ablenkung zur Geltung kommen. Der integrierte "Mystic Floating Stand" erzeugt einen faszinierenden Spiegeleffekt, mit dem der Fernseher in seiner Umgebung zu schweben scheint.

Samsung OLED-TVs 2024: Noch heller

Tizen OS 2024: "Personalisiertes Home-TV-Erlebnis"

Preise und Verfügbarkeit

Obwohl auch bei Samsung OLED-TVs die Speerspitze des Portfolios ausmachen, spielen sie auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas scheinbar nur eine untergeordnete Rolle. In den Mittelpunkt rücken die Neo QLED-TVs mit Mini-LED-Technologie, die von einem neuen NQ8 AI Gen3-Prozessor angetrieben werden. Mit ihm soll vor allem die neuronale Verarbeitung und Funktionen mit künstlicher Intelligenz beschleunigt werden.Als Aushängeschild dient der neue Samsung QN900D mit 8K-Auflösung, der mit­hil­fe der verbesserten Hardware in vier essenziellen Bereichen zur Ver­bes­se­rung der Bildqualität beitragen soll. Samsung beschreibt die Vorteile wie folgt.Im gleichen Atemzug verbessert Samsung mit der 2024 Q-Symphony die Anbindung kabelloser Lautsprecher und Soundbars, während der Active Voice Amplifier Pro eine Deep-Learning-Technologie nutzen soll, um die Qualität und Lautstärke von Dialogen zu verbessern bzw. zu verstärken.Die Samsung OLED-TVs 2024 werden in diesem Jahr breiter aufgestellt und beinhalten insgesamt drei Produktreihen - S95D, S90D und S85D in Größen von 48 Zoll bis 83 Zoll. Der Hersteller gibt an, dass die Größen und die verfügbaren Modelle je nach Land variieren können, womit das finale Sortiment für den deutschen Markt noch offen bleibt.Bekanntlich setzen auch die neuen OLED-Fernseher auf Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz. Gegenüber dem 2023er-Lineup schraubt Samsung allerdings an der Helligkeit. Für die Top-Modelle wird eine um bis zu 20 Prozent stärkere Ausleuchtung versprochen. Von einer Dolby Vision-Unterstützung fehlt allerdings jede Spur, Samsung wird wohl auch zukünftig auf HDR10+ setzen.Weiterhin bewirbt man die "OLED Glare Free"-Technologie, eine neue Anti-Reflektionsbeschichtung, die auch bei Lichteinstrahlung (z.B. Tageslicht) für eine hohe Farbgenauigkeit sorgen soll. Die Rede ist von einer "speziellen Hartbeschichtung und einer neuen Oberflächenstruktur".Ähnlich des LG webOS soll die neue Version von Samsungs eigenem Tizen OS personalisierte Inhalte und Services sowie die Anpassung an die jeweiligen Nutzerprofile in den Mittelpunkt stellen. Der neue Homescreen (Samsung TV Plus) wird sämtliche Lieblingskanäle und -inhalte sowie Vorschläge beinhalten.In Kooperation mit Performance Designed Products (PDP) wird Samsung zudem einen eigenen Wireless-Controller vorstellen, der speziell für die Spiele-Funktionen der neuen Fernseher konzipiert sein soll. Einzige Besonderheit: Der integrierte Home-Button für Spieler direkt in den Gaming-Hub, der bekanntlich Zugriff auf Streaming-Services wie den Xbox Game Pass (xCloud), Nvidia GeForce Now Amazon Luna und Co. gewährt.Samsung nutzt die CES 2024 lediglich für einen Ausblick auf die neuen Mini-LED- (Neo QLED) und OLED-Fernseher. Die in Deutschland verfügbaren Modelle und deren Preise werden höchst­wahr­schein­lich erst im Verlauf des Frühjahrs angekündigt. Zum Thema Micro-LED-TVs hält sich der Hersteller zudem weiterhin bedeckt, die Technologie wurde erneut nur grob angerissen.