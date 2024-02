Microsoft: Palworld bricht auch auf Xbox Game Pass alle Rekorde

Palworld ist das Thema der Stunde, denn das Spiel, das als Pokémon mit Waffen beschrieben wird, bricht einen Rekord nach dem anderen. Auch bei Microsoft : Denn der Konzern hat bekannt gegeben, dass das Spiel der bisher größte Drittanbieter-Launch auf Xbox Game Pass war.

19 Millionen verkaufte Spiele

Zusammenfassung Palworld bricht Rekorde als Pokémon mit Waffen

Größter Drittanbieter-Launch auf Xbox Game Pass

19 Millionen Einheiten in zwei Wochen verkauft

12 Millionen Verkäufe auf Steam, 7 Millionen über Game Pass

Palworld erreicht 3 Millionen täglich aktive Xbox-Nutzer

Pocketpair CEO von Spielerresonanz überwältigt

Spiel noch im Early Access, Version 1.0 in Entwicklung

Microsoft verbessert Xbox-Support für Palworld

Das Spiel des japanischen Entwicklers Pocketpair ist und bleibt ein regelrechtes Phänomen: Denn seit dem Start vor knapp zwei Wochen konnte man von Palworld unglaubliche 19 Millionen Einheiten verkaufen. Laut Pocketpair entfallen davon zwölf Millionen auf Steam , sieben Millionen hat der Xbox Game Pass von Microsoft beigetragen.Der Redmonder Konzern, der an sich nicht besonders gerne Zahlen zu seinem Spiele-Abonnement nennt, schreibt in einem Beitrag auf Xbox Wire , dass das der größte Third-Party-Launch auf dem Xbox Game Pass sei: "Auf Konsole und Windows-PC hat Palworld mehr als sieben Millionen Spielerinnen und Spieler begrüßt. Auf der Xbox erreichte es kürzlich einen Spitzenwert von fast drei Millionen täglich aktiven Nutzern und war damit das meistgespielte Spiel auf unseren Plattformen."Auch Takuro Mizobe, Gründer und CEO von Pocketpair, war überglücklich: "Die Resonanz der Fans ist überwältigend und es ist unglaublich zu sehen, dass Millionen von Spielern auf der ganzen Welt Spaß an Palworld haben. Das ist erst der Anfang für uns und Palworld, und das Feedback, das wir während der Game-Preview sammeln, wird es uns ermöglichen, das Erlebnis auf allen Plattformen weiter zu verbessern."Wie Mizobe betont, ist das auch deshalb so erstaunlich, weil das Spiel noch ein Early-Access-Titel ist und es noch eine ganze Weile dauern wird, bis Version 1.0 erreicht ist.Microsoft spricht in diesem Zusammenhang auch das Hinterherhinken der Xbox-Seite an: "Wir arbeiten mit Pocketpair zusammen, um den Support für die Xbox-Versionen des Spiels zu gewährleisten. Wir unterstützen dedizierte Server, stellen technische Ressourcen zur Verfügung, um bei der GPU- und Speicheroptimierung zu helfen, beschleunigen die Bereitstellung von Palworld-Updates für die Spieler und arbeiten mit dem Team zusammen, um den Titel für unsere Plattform zu optimieren."