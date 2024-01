Palworld-Roadmap: Sensationserfolg hält an und so geht es weiter

Seit nicht einmal einer Woche sorgt die Mischung auf Action-Rollenspiel und Survival-Game Palworld für Furore. Täglich kommen Millionen neuer Spieler dazu, mittlerweile konnte man laut Pocket Pair sieben Millionen Einheiten verkaufen. Das beflügelt natürlich die weitere Entwicklung.

Sieben Millionen Palworld-Spiele verkauft

Palworld: Launch-Trailer zum Pokémon-inspirierten Überraschungshit

PvP

Raid-Bosse (End-Game-Inhalt)

Pal Arena (PvP für Pals)

Steam-Xbox Crossplay

Verschiedene Verbesserungen der Xbox-Funktionen

Server-Transfers und Migrationen

Verbesserungen am Bau-System

Neue Inseln, Pals, Bosse und Technologien.

Sieben Millionen verkaufte Einheiten in nur fünf Tagen, zwei Millionen Spieler, die derzeit eingeloggt sind. Das sind die immer beeindruckenderen Zahlen, die Palworld derzeit vermelden bzw. schreiben kann. Für das japanische Entwicklerteam ist das ein gewaltiger Erfolg, mit dem sicherlich keiner in dieser Form gerechnet hat.Für Spieler ist das natürlich eine gute Nachricht, denn dieser Erfolg bedeutet ein finanzielles Kissen, was wiederum eine langfristige Perspektive ermöglicht. Denn offiziell ist Palworld immer noch ein Early-Access-Spiel, viele Features fehlen noch und sollen in den nächsten Wochen und Monaten nachgereicht werden - und dank der vielen verkauften Einheiten ist wohl auch sicher, wenn nicht sogar garantiert, dass das auch tatsächlich so kommen wird.Nun macht Palworld auch Nägel mit Köpfen, denn man hat auf Twitter bekannt gegeben, was konkret man vorhat. Der erste Schritt betrifft allerdings das Jetzt, denn man muss auch mit den Spielermassen verkraften. Die Lösung der Überlastung der Zugänge will man auch als erstes angehen.Danach kommen Bugs bzw. deren Besteigung, man erwähnt vor allem zwei Probleme: So kann es einerseits manchmal zu einem Rollback des Weltdatums kommen, andererseits ist es möglich, dass der Ladebildschirm bestehen bleibt, wenn man versucht, Welten zu laden. Später will man Schlüsselkonfiguration sowie die grundsätzliche Pal-KI und das Pathing verbessern.Richtig interessant wird es aber in der Übersicht der für die Zukunft geplanten Features: