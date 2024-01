Fliegen in Palworld: Game Pass hat alte Version mit Entwickler-Cheats

Der Überraschungshit Palworld ist ein riesengroßer Erfolg. Ob man das Spiel auf Steam oder mit dem Game Pass nutzt, macht dabei aber einen Unterschied. Im Spieleabo von Microsoft wird eine ältere Version ausgeliefert. Die kommt sogar mit Entwickler-Cheats.

Pocket Pair

END / NUM 1 - schaltet Dev-Cheats ein/aus. Bei Aktivierung wird man unsichtbar und unbesiegbar.

NUM 8 - aktiviert Fliegen und lässt den Charakter aufsteigen

LeftCTRL - lässt den Charakter sinken

NUM 4 - Aufstieg um eine Sprung-Höhe

PgUp / NUM 9 - beschleunigt die Bewegung. Mehrmaliges Drücken für mehr Beschleunigung

PgDwn / NUM 3 - verlangsamt die Bewegungen.

Microsoft muss liefern

Palworld wurde mit 1,5 Mio. gleichzeitig aktiven Spielern praktisch aus dem Stand zum dritt-meistgespielten Steam-Spiel aller Zeiten, mittlerweile wurde "Pokémon mit Waffen", so der Spitzname der Community, über 5 Millionen Mal verkauft. Außerdem ist der Titel seit Tag 1. auch mit dem Game Pass und über den Microsoft Store verfügbar. Allerdings hält das Spiel hier nicht mit Steam Schritt."Die Versionen des Spiels sind bei Steam und Xbox nicht identisch. Das heißt, Steam v1.2 und Xbox v1.2 sind nicht dasselbe", so der Community Manager Bucky in einer Mitteilung auf Discord. "Es scheint eine gewisse Verwirrung zu geben, dass Xbox im Vergleich zu Steam 'fehlende Features' hat. Das ist nicht ganz richtig."Wie Nutzer auf Reddit berichten, lässt die Game-Pass- und Xbox-Version zwar im Vergleich mit Steam einige Funktionen vermissen. Dafür haben die Entwickler aber offensichtlich vergessen, Werkzeuge zu deaktivieren, die nie für die Spieler bestimmt waren. Demnach aktiviert die "END"-Taste einen Developer-Modus mit Cheats.Wie Entwickler Pocketpair betont, kommt es zu dem Versionsunterschied, weil Microsoft Updates vor Veröffentlichung gesondert prüft. "Auf Steam wurde [der Hotfix] vor zwei Tagen aufgespielt. Auf Xbox befindet er sich in der MS-Zertifizierungswarteschlange", so der Communitymanager. Schlechte Nachricht für alle, die auf die Updates warten, für jene, die am DEV-Modus interessiert sind, aber wohl die letzte Gelegenheit, bevor diese im nächsten Patch aller Voraussicht nach verschwindet.