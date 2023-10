Windows 12: Qualcomm-Event liefert spannende Hinweise

Während man bislang von Microsoft noch so gut wie gar nichts über Windows 12 gehört hat, nehmen es die Partner nicht ganz so ernst mit der Verschwiegenheit vor dem Start: Jetzt hat Qualcomm deutliche Hinweise auf die Ankunft von Windows 12 im Jahr 2024 gegeben.

Im Rahmen des Snapdragon X Launch-Events gab es laut Medienberichten eine Reihe von mehr als eindeutigen Referenzen auf das neue Betriebssystem (via Windows Latest ).Windows 12 ist das von Microsoft schon lang erwartete Betriebssystem der nächsten Generation, mit einem stärkeren Fokus auf KI-Funktionen wie Copilot, Paint Cocreator, Web-Apps und Microsoft Edge. Bisher ist aber recht ruhig in der Gerüchteküche und es gibt nur wenige bekannte Details.Qualcomm hat nun unter anderem in einer der CPU-Präsentationsfolien zum Start von Snapdragon X darauf hingewiesen, dass der neue ARM-Chip unter einem nicht näher spezifizierten "Windows-Betriebssystem getestet wurde, wodurch er sich von dem für die Intel-Tests verwendeten Windows 11" unterscheidet.Dabei hieß es, der Snapdragon X Elite "Qualcomm Referenzdesign"-Laptop wurde unter "Windows OS" getestet. Eine Versionsnummer wurde nicht genannt:"Die CPU-Leistung basiert auf Geekbench v6.2 Multi-Thread unter Windows OS, durchgeführt im Oktober 2023. Der Snapdragon X Elite wurde mit einem Laptop-Referenzdesign von Qualcomm unter Windows OS getestet. Der i7-1360P (12 Kerne) und der i7-1355U (10 Kerne) wurden mit einem Samsung Galaxy Book3 360 13 Zoll 2023 (NP730QFG) Laptop bzw. einem Samsung Galaxy Book3 15.6 Zoll 2023 (NP750XFG) Laptop unter Windows 11 getestet", hieß es laut Windows Latest in der Präsentation.Der Unterschied in der Benennung des Betriebssystems während dieser Tests war interessant und wurde mehrfach beobachtet und hinterfragt. Dazu muss man ältere Gerüchte mit im Hinterkopf haben. Es hieß, dass Windows 12 für ARM-Chips optimiert und damit überaus wichtig für Qualcomm werden könnte.Darüber hinaus wird vermutet, dass Microsoft an einer neuen "ChromeOS-ähnlichen" Variante von Windows 12 arbeitet, die auf bestimmte Märkte zugeschnitten ist, z. B. auf Low-End-Hardware für Studenten. Weitere Details dazu wurden auf dem Qualcomm-Event nicht genannt.