Build 2024: Microsoft plant "nächste Generation" von Windows on ARM

Microsoft will auch die Entwicklerkonferenz Build in diesem Jahr dazu nutzen, für seine KI-Dienste zu trommeln. Allerdings rückt dieses Mal auch ein anderes Thema in den Mittelpunkt, nämlich die "nächste Generation von Windows on ARM ".

Build ganz im Zeichen von ARM und KI

'Industry-leading Performance'

KI, KI, KI

Die Microsoft-Entwicklerkonferenz Build 2024 findet wie berichtet in der zweiten Maihälfte statt. Nach der ersten Ankündigung der Veranstaltung hat Microsoft jetzt die offizielle Liste der geplanten Vorträge veröffentlicht, die deutlich macht, dass die neuen ARM-basierten Windows-PCs und Künstliche Intelligenz die Hauptthemen sein sollen.Der X/Twitter-User WalkingCat wurde zuerst auf die neue Session-Liste aufmerksam. Besonders interessant sind dabei die Sessions zum Thema ARM und Windows, schließlich will Microsoft nur einen Tag vor Beginn der Entwicklerkonferenz auf einem zweiten Surface-Event das neue Surface Pro 10 und Surface Laptop 6 in den Endkunden-Versionen vorstellen.Mit diesen Modellen werden dann erstmals die neuen, erheblich stärkeren ARM-Prozessoren von Qualcomm in der Surface-Familie Einzug halten. Die zu diesem Thema geplante Session werde Details zur "industrieweit führenden Performance" für Apps liefern, so das vollmundige Versprechen der Macher des Vortrags zur "nächsten Generation von Windows on ARM".Erst kürzlich hieß es, dass Microsoft bei seinem Surface-Event vor allem damit werben will, dass die neuen Snapdragon X Elite ARM-Chips von Qualcomm den Apple M3 im Hinblick auf CPU-Performance und App-Emulation schlagen sollen. Bei dem gleichen Vortrag sollen die Teilnehmer außerdem erfahren können, wie ihre Apps "intelligente neue Windows-Fähigkeiten auf Basis der Neural Processing Unit (NPU) nutzen können.Man werde unter anderem "brandneue Features zeigen, die den Usern eine tiefere Interaktion mit ihrem digitalen Leben unter Windows durch fortgeschrittene KI-Funktionen ermöglicht", hieß es in der Vortragsbeschreibung . Dies klingt natürlich stark nach dem sogenannten "KI-Explorer", also einer Art Zeitstrahlfunktion, die sämtliche Aktivitäten des Nutzers per KI-Modell erfasst und so mit einfacher natürlicher Sprache durchsuchbar machen soll.Im Grunde soll es so möglich sein, alle Informationen oder Aktivitäten zu durchforsten, die jemals auf dem jeweiligen Gerät vorgenommen wurden. Dazu will Microsoft künftig auch die lokal laufende NPU des jeweiligen Hostsystems verwenden, wenn denn entsprechende Hardware vorhanden ist. In anderen Sessions der Build 2024 geht es um den Bau eigener Copilots und Plug-ins für den KI-betriebenen Assistenten.Neben all dem Tamtam um KI und ARM bringt die Build aber in diesem Jahr auch noch ein paar gute Neuigkeiten für Entwickler bzw. zu ihren Werkzeugen. So sollen verschiedene neue Tools bzw. Maßnahmen präsentiert werden, mit denen das Erlebnis für Entwickler in der kommenden Zeit verbessert werden soll, heißt es in der Session-Übersicht.