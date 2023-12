Windows "12" nicht unter diesem Namen? Release erst im Herbst 2024

Microsoft hat nach dem Abschied von Panos Panay als Chef der Teams hinter Windows und Surface intern kräftig umgebaut. Jetzt sind erste Details zum Zeitplan für Windows "vNext" aufgetaucht. Noch steht wohl nicht fest, wie die nächste Windows-Version heißen soll.

'Hudson Valley' für Client-PCs wohl erst im Herbst 2024

Neuer Name würde Fragmentierung verstärken

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Microsoft an einem neuen Major-Release seines Betriebssystems Windows arbeitet, die 2024 veröffentlicht werden soll. Der Codename dieses Projekts lautet "Germanium", wobei die nächste Hauptversion von Windows für Client-PCs die interne Bezeichnung "Hudson Valley" tragen soll.Mit einiger Wahrscheinlichkeit will Microsoft diese neue Major-Ausgabe von Windows aber nicht unter einer neuen Zahl vermarkten, wird also laut den Quellen von Windows Central nicht von "Windows 12" sprechen. Intern gilt "Hudson Valley" zwar als Major-Release, soll aber nach Außen wohl niht zu vermarktet werden.Der Grund dafür soll sein, dass Microsofts neues Management des Windows-Teams verhindern will, dass man den Markt mit einer weiteren Version noch stärker fragmentiert. Aktuell sollen von den rund 1,4 Milliarden aktiven Windows-Installationen rund eine Milliarde noch mit Windows 10 laufen, wobei ein Upgrade auf Windows 11 in den meisten Fällen wegen älterer Hardware als unwahrscheinlich gilt, heißt es.Noch soll aber keine Entscheidung bezüglich der Versionierung oder eines eventuellen Marketing-Namens für das "Hudson Valley"-Release von Windows auf Basis der Germanium-Plattform gefallen sein. Letztlich sei es aber das Ziel der Redmonder, möglichst viele Windows-User auf die gleiche Version als Basis zu bekommen, so der Bericht weiter.Was den Zeitraum der Verfügbarkeit angeht, so sprechen die Quellen davon, dass die technische Basis in Form der "Germanium"-Plattform bereits im April ihren internen "Release To Manufacturing" erreichen wird. Bis das Update auf die nächste Major-Version von Windows für Client-PCs namens "Hudson Valley" selbst finalisiert wird, werde es aber wohl noch bis August dauern, bevor dann ab September oder Oktober 2024 mit der Auslieferung an bestehende PCs begonnen werden soll.