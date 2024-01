Microsoft macht Apple Titel "wertvollste Firma der Welt" wieder streitig

Das Auf und Ab an der Börse macht das Rennen um den symbolischen Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt derzeit zu einer spannenden Angelegenheit. Experten erwarten, dass Apple schon in Kürze von Rang 1 verdrängt wird.

Microsoft ist Apple auf der Sour

Aktienvergleich - Apple und Microsoft

Zusammenfassung Börsenrennen um wertvollstes Unternehmen spannend

Apple könnte bald von Microsoft überholt werden

Apples Wert sank auf 2,82 Billionen Dollar

Microsoft-Aktie stabil, Marktwert bei 2,73 Billionen

Apple in China mit schwacher iPhone-Nachfrage konfrontiert

Microsoft setzt auf KI-Integration durch OpenAI-Partnerschaft

Microsoft nähert sich nach Jahren wieder Platz 1 an

Kurz vor Weihnachten saß Apple noch unerschrocken auf dem Thron des nach Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmens der Welt. Doch ein schwächerer Start ins Jahr 2024 ließ den Wert des Unternehmens aus Cupertino von über drei Billionen, also 3000 Milliarden Dollar, auf "nur" noch 2,82 Billionen Dollar sinken.Wenn Apple den Trend nicht ändert, könnten wir sehr bald ein altes Gesicht auf dem Thron zurück sehen, nämlich Microsoft.In den letzten Tagen hat die Microsoft-Aktie selbst einen leichten Rückgang erlebt. Der war jedoch nicht signifikant genug, um das Unternehmen aus Redmond daran zu hindern, den ersten Platz im Auge zu behalten.Wie MarketWatch berichtet , ist Microsoft mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 2,73 Billionen Dollar nur noch knappe 100 Milliarden Dollar von Apple entfernt. Der Aktienkurs des Unternehmens ist bis Mitte 2023 recht kontinuierlich gestiegen. Seither ist es ein Auf und Ab. Die Probleme bei Apple werden vor allem auf die unbefriedigende iPhone-Nachfrage in China zurückgeführt.Auf der anderen Seite plant Microsoft, den positiven Trend von 2023 fortzusetzen, da das Unternehmen gerade dabei ist, KI-Funktionen in einer ganzen Reihe seiner Softwareprodukte zu implementieren. Dies wurde durch die vor einem Jahr angekündigte Multi-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit OpenAI ermöglicht Noch vor sieben Jahren hatte Microsoft eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 500 Milliarden Dollar. Es dauerte jedoch in etwa vier Jahre, bis das Unternehmen aus Redmond Apple kurzzeitig als wertvollstes Unternehmen der Welt ablöste. Die neue Angleichung ist der erste große Sprung in Richtung Platz 1 seit drei Jahren.