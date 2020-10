SAP in der Krise: Aktie stürzt dramtisch ab, 32 Mrd. Euro Marktwert weg

SAP ist vielleicht nicht das bekannteste deutsche Unternehmen, es ist aber das mit einigem Abstand wertvollste. Das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf hat nun aber einen regelrecht dramatischen Einbruch erleben müssen.

Mit Cloud gegen die Krise

SAP

Die Börse reagiert mitunter eigenwillig auf bestimmte wirtschaftliche Nachrichten, doch im Fall von SAP ist das eindeutig: Miserable Zahlen bzw. eine schlechte aktuelle Prognose führten zu einer miserablen Performance an der Börse. Diese kann man nämlich als mittel­schwere Katastrophe bezeichnen, denn das SAP-Papier stürzte um 21 Prozent ab, damit wurden 32 Milliarden Euro Marktwert ausradiert - und angesichts der aktuellen Zahlen wird es SAP auch schwer haben, sich davon schnell zu erholen.Grund für die anhaltenden SAP-Probleme ist die Covid-19-Pandemie . Denn die Coronakrise führt zu einem Einbruch der Nachfrage, was zur Folge hat, dass das Unternehmen erneut seine Jahresziele reduzieren muss (via Spiegel Online ), wie Vorstandschef Christian Klein bekannt gab.Corona hat auch langfristige Auswirkungen, nämlich dass SAP die für 2023 gesetzten Ziele um mindestens zwei Jahre verschieben muss. Für dieses Jahr hat SAP anvisiert, dass die bereinigte operative Marge etwa fünf Pro­zent­punk­te über dem Wert von 2018 liegen soll. Nach derzeitigem Stand ist dieses Ziel aber nicht mehr erreichbar.Doch SAP will aus der Krise eine Chance machen und forciert nun die Umstellung in Richtung Cloud. "Wir sind an einem Wendepunkt", so SAP-Chef Klein. Der Konzern will nun dem Beispiel von US-Konkurrenten Salesforce und Oracle folgen und flexible Web-Abonnements anbieten, die nicht einmalig, sondern monatlich bezahlt werden. Dieses Modell ist zwar nicht ganz so profitabel, macht die Umsätze aber prognostizierbarer.Mit einer schnellen Erholung der unmittelbaren Auswirkungen von Corona rechnet man bei SAP nicht, die negativen Auswirkungen werden "voraussichtlich mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2021" spürbar sein.