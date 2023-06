Rosige Aussichten im KI-Geschäft: Microsoft-Aktie erreicht Rekordstand

Microsoft setzt seit einiger Zeit voll auf das Thema KI und dabei hat man auch Google klar auf die Plätze verwiesen. Die Einführung von ChatGPT verlief zwar nicht ohne Probleme, doch die ersten Berechnungen zeigen, dass der Redmonder Konzern sich hier zu Recht beeilt hat.

KI als schnell wachsendes Geschäft

Zusammenfassung Microsoft setzt auf KI, Aktie erreicht neuen Höchststand

Aktie steigt seit Anfang des Jahres konstant, dank KI-Bemühungen

Investitionen in OpenAI und Cloud-Dienste beflügeln Aktie

Microsoft-CTO: KI-Geschäft wird 10 Milliarden Dollar Umsatz bringen

Microsoft bereit für alle KI-Fälle: Infrastruktur, eigene Modelle, API-Aufrufe

Am gestrigen Donnerstag erreichte die an der Technologie-Börse NASDAQ gehandelte Microsoft-Aktie den Wert von 348,10 Dollar - so hoch stand das Papier mit dem Kürzel MSFT noch nie. Den bisherigen Höchststand konnte der Redmonder Konzern im November 2021 erreichen, damals ging es auf 343,11 Dollar hoch.Aktuell handelte es sich um ein Plus von 3,2 Prozent, das bedeutet also auch, dass die Aktie schon einen relativ hohen Kurs erreicht hatte - seit Anfang des Jahres geht es bei Microsoft mehr oder weniger konstant nach oben. Gründe für die positive Entwicklung gibt es natürlich mehrere, aktuell wird die Aktie nach Ansicht vieler Experten durch die positiven Entwicklungen im Zusammenhang mit Microsofts KI-Bemühungen beflügelt.Wie CNBC berichtet, profitiert Microsoft dieser Tage nicht nur von seinen Investitionen in OpenAI und dessen Lösungen wie ChatGPT und Dall-E, sondern auch davon, dass man diese auch direkt über seine Cloud-Dienste wie Azure anbieten kann.Erst diese Woche sagte Microsoft Chief Technology Officer (CTO) Kevin Scott im Rahmen einer öffentlichen Diskussion, dass "das KI-Geschäft der nächsten Generation das am schnellsten wachsende 10-Milliarden-Dollar-Geschäft in unserer Geschichte sein wird". Scott weiter: "Da es sich um eine sehr allgemeine Plattform handelt, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie die zehn Milliarden Dollar ARR zuerst auftauchen werden." ARR steht dabei für Annual Recurring Revenue, also jährlich wiederkehrenden Umsatz.Scott erklärt, dass Microsoft für alle KI-Fälle gerüstet ist: "Es gibt all die Leute, die unsere Infrastruktur nutzen wollen, egal ob sie ihre eigenen Modelle trainieren, ob sie ein Open-Source-Modell betreiben oder ob sie API-Aufrufe in eines der großen Grenzmodelle machen, die wir mit OpenAI gebaut haben."