Microsoft fliegt mit Neuvorstellungen auf neuen Rekord-Aktienkurs

Microsoft hat aktuell einige Neuerungen rund um seine KI-Technologien vorgestellt, die für viele einfache Nutzer zwar mäßig spektakulär wirkten, die Anleger aber ordentlich in Aufruhr versetzten. Kurzerhand kletterte der Aktienkurs des Konzerns auf ein Allzeit-Hoch.

Goldene Zukunft

Ein neues Bild

Die Stimmung an der Börse ließ sich für den gestrigen Tag dahin gehend interpretieren, dass viele Investoren völlig davon überzeugt sind, dass die vorgestellten Produkte und Geschäftsmodelle Microsoft einen klaren Wettbewerbsvorteil geben werden. Entsprechend war man nur allzu gern bereit, sich auf die Wette auf eine goldene Zukunft einzulassen und bot entsprechend hohe Preise für den Erwerb von Microsoft-Aktien Als an der New Yorker Börse dann die Schlussglocke erklang, stand der Anteilsschein des Redmonder Unternehmens bei 359,49 Dollar das Stück. Das waren noch einmal 4 Prozent mehr als am Vortag. Und auch der bisherige Rekordwert von 348,10 Dollar, der am 15. Juni verzeichnet wurde, ist damit übertroffen. Microsoft ist also auf einem neuen Bestpreis der Unternehmensgeschichte angekommen.Die Entwicklung ist insbesondere bemerkenswert, wenn man sich an die bleierne Zeit unter Steve Ballmer zurückerinnert, in der der Aktienkurs über Jahre auf dem gleichen Niveau herumdümpelte. Damals liefen die Geschäfte zwar solide und Microsoft hatte eine klare Führungsposition bei vielen Business-Produkten. Niemand rechnete aber damit, dass das Unternehmen mal wieder eine wichtige Triebkraft bei innovativen Entwicklungen sein könnte.Das hat sich inzwischen deutlich geändert, was sich nicht nur in dem bereits starken Kurs-Aufschwung der letzten Jahre zeigte. Auch in diesem Jahr ging es rasant weiter. Seit Januar haben die Preise für Microsoft-Aktien bereits um die 50 Prozent zugelegt. Aktuell ist das Unternehmen so zum inzwischen zweitwertvollstem Unternehmen der Welt hinter Apple geworden.