Apple TV+ könnte Netflix, Disney+ und Co. folgen, zukünftig ein werbefinanziertes Streaming-Abonnement anzubieten. Derzeit baut sich in Cupertino ein neues Team an namhaften TV-Werbern auf, die Apples Ambitionen im Bereich Fernsehwerbung vorantreiben sollen.

Apple holt neue Werbeexperten an Bord

Günstigere Abos oder zusätzliche Kosten?

Waipu.tv Vorteilspaket 2 Jahre Perfect Plus für mtl. 9,99 Euro

Zum Angebot

Zusammenfassung Apple TV+ erwägt werbefinanzierte Abos

Neues Team für TV-Werbung in Cupertino

Konkurrenz bietet schon Werbe-Abos an

Joseph Cady verstärkt Apples Werbeteam

Lauren Fry kam bereits im Februar 2023

Datenschutz könnte für Apple Problem sein

Wer keine Unsummen für das Streaming von Filmen und Serien ausgeben möchte, kommt aktuell nicht um das Thema Werbung herum. Netflix Disney+ und Amazon Prime Video sind bereits auf den Zug aufgesprungen und bieten ihren Kunden alternativ zu ihren "Premium"-Abos mehr oder weniger günstigere, werbefinanzierte Mitgliedschaften an. Apple TV+ könnte sich hier bald einreihen. Business Insider berichtet von Apples Neueinstellungen, zu denen unter anderem auch Jospeh Cady gehört. Cady war 14 Jahre lang als Werbeleiter bei NBC­Uni­ver­sal tätig und für "datengesteuerte und gezielte TV-Werbung" zuständig, unter anderem auch in Zusammenarbeit mit Amazon, Google und TikTok. Bereits die Einstellung von Lauren Fry im Februar 2023, einer "Veteranin des TV- und Video-Werbevertriebs", deutete auf baldige Veränderungen bei Apple TV+ hin.Erprobt wurde das Konzept bereits mit dem Verkauf von Werbeanzeigen in Spielen der Major League Soccer (MLS), Amerikas höchster Spielklasse im Fußball. Ob und wann Werbung in Apple TV+ einkehrt, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Gerüchte bleiben seitens Apple unkommentiert, obwohl der Trend in Hinblick auf die Konkurrenz deutlich zu erkennen ist.Ebenso unklar ist, für welchen Weg des werbefinanzierten Streamings sich Apple TV+ entscheiden könnte. Netflix und Disney+ etwa bieten Filme und Serien in 1080p-Auflösung samt Werbung günstiger als ihre Standard- und Premium-Tarife an. Amazon hingegen bittet bereits zahlende Prime-Kunden zusätzlich zur Kasse, wenn diese (nahezu) komplett auf Werbung verzichten wollen.Am Ende steht Apple auch das eigene Saubermann-Image im Weg, das man sich in den Bereichen Datenschutz- und Privatsphäre aufgebaut hat. Denn Ex­per­ten zufolge müsse Apple "einige In­for­ma­tio­nen" ihrer Kunden an Wer­be­trei­ben­de weitergeben, damit diese die richtige Zielgruppe ansprechen können. Zudem hatte man erst im Oktober den mo­nat­li­chen Preis auf 9,99 Euro angehoben.