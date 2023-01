Neuer Microsoft-Rekord: Xbox knackt 120 Millionen aktive Spieler

Trotz leicht sinkender Gesamteinnahmen feiern Microsofts Xbox Series X|S und Xbox One neue Rekorde. Im zurückliegenden Quartal verzeichneten die Konsolen mehr als 120 Millionen aktive Nutzer. Die Vorstellung weiterer Spiele für Game Pass und Co. steht bereits heute an.

Vorteile des Xbox Game Pass und neue Spiele

Zusammenfassung Microsofts Xbox Series X|S und Xbox One erreichen 120 Millionen aktive Nutzer.

Xbox Game Pass erfreut sich großer Beliebtheit.

Heutiger "Developer Direct"-Livestream mit Gameplay-Vorstellungen.

Microsoft und Bethesda zeigen Redfall, Forza Motorsport & Co.

ESO Global Reveal Event von ZeniMax folgt direkt im Anschluss.

Wie Microsofts Chief Communications Officer (CCO) Frank X. Shaw im Zuge der Veröffentlichung neuer Finanzzahlen ankündigt , erfreut sich das Xbox-Ökosystem derzeit großer Beliebtheit. In den letzten drei bis vier Monaten konnte das Unternehmen die Rekordmarke von 120 Millionen monatlich aktiven Konsolen- und PC-Spielern (mit Xbox-App) übersteigen. Einen Anstieg stellen die Redmonder nicht nur bei den Game Pass-Abonnements fest, sondern auch bei den Spielstunden, die Gamer mittlerweile beim Spiele-Streaming in der Cloud verbringen.Der Xbox Game Pass dürfte als treibende Kraft gelten. Microsoft spricht mittlerweile von hunderten Titeln und bewirbt vorrangig seinen umfangreichen Ultimate-Tarif. Zu den Highlights zählen unter anderem Halo Infinite, Forza Horizon 5, High On Life, FIFA 22 und der Flight Simulator . Für 12,99 Euro pro Monat erhalten Gamer den Zugang zu sämtlichen Game Pass-Spielen und der EA Play-Bibliothek. Ebenso ist das sonst separat erhältlich Xbox Live Gold für Multiplayer-Partien und die Nutzung der Microsoft Cloud enthalten.Im Zuge des "Developer Direct"-Livestreams dürften weitere Vorstellungen für den PC- und Xbox Game Pass folgen. Microsoft und Bethesda werden am heutigen 25. Januar (Mittwoch) ab 21 Uhr unter anderem ausführliches Gameplay zu Titeln wie Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends und The Elder Scrolls Online (TESO) zeigen. Direkt im Anschluss an die Veranstaltung startet das ESO Global Reveal Event von ZeniMax. Der Stream zu den Neuvorstellungen kann unter anderem auf YouTube verfolgt werden.