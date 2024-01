SSD 990 EVO: Alles zu Samsungs erster PCIe 5.0-SSD für Client-PCs

Sie kündigte sich schon vor einigen Monaten erstmals an, doch jetzt scheint die neue Samsung SSD 990 EVO tatsächlich in den Handel zu kommen. Bei Samsung und Amazon ist die neue, günstige Alternative zur bewährten Pro-Version bereits gelistet - inklusive aller Details.

Samsung

Ein oder zwei Terabyte Speicher mit zwei PCIe-5.0-Lanes

Pro dank MLC-Flash & SDRAM-Cache immer noch schneller

Zusammenfassung Samsung SSD 990 EVO bald im Handel

Neue SSD kaum günstiger Pro-Version

V-NAND TLC-Flash mit bis zu 2 TB

Übertragungsraten bis 5000 MB/s

Kein eigener Cache bei EVO-Modell

Pro-Variante mit höheren Raten

Preise fast gleich, ab ca. 115 Euro

Die neue Samsung V-NAND SSD 990 EVO, so der volle Name des neuen Solid-State-Drives vom weltweiten Marktführer unter den Herstellern von Flash-Speicherchips nutzt, wie der Name bereits verrät, V-NAND TLC-Flash und wird mit Kapazitäten von einem oder zwei Terabyte angeboten.Die Übertragungsraten gibt Samsung mit der per PCIe 4.0 x4 bzw. PCIe 5.0 x2 NVMe 2.0 anzubindenden neuen SSD mit 4200 Megabyte pro Sekunde beim Schreiben und 5000 Megabyte pro Sekunde beim Lesen an. Außerdem sollen 700.000 (Lesen) bzw. 800.000 IOPS (Schreiben) erreicht werden können. Es wird ein Samsung-eigener "Standard-Controller" verwendet, heißt es auf der Website des Herstellers, wo die Samsung 990 EVO SSD bereits auf den Seiten für die Ukraine gelistet ist. Schaut man genauer hin, entpuppt sich der Controller als Saumsung Piccolo (S4LY022).Um die im Betrieb entstehende Hitze abzuführen, wird hier wieder ein Graphen-Aufkleber verwendet, den man auf der Rückeite der SDS anbringt. Samsung wirbt unter anderem mit einer um 70 Prozent gesteigerten Energieeffizienz. Die Übertragungsraten sollen außerdem um bis zu 43 Prozent höher ausfallen, was angesichts der PCIe-5.0-Option natürlich nicht überrascht. Als Vergleichsbasis wird immer das "Vorgängermodell" Samsung 970 Evo Plus herangezogen.Natürlich gibt es bei der neuen EVO-SSD einen deutlichen Unterschied gegenüber dem Platzhirsch in Form der bereits 2022 eingeführten Samsung SSD 990 Pro mit PCIe-4.0-x4-Anbindung. Während das Pro-Modell einen eigenen DDR4-RAM-basierten Cache mit einem Gigabyte Speicher mitbringt, ist die Evo-Version voll auf den Speicher des Hostsystems angewiesen, da sie keinen eigenen Cache mitbringt.Natürlich liegen die Übertragungsraten bei der Pro-Variante deutlich höher und es kommt besserer V-NAND 3-Bit MLC-Flashspeicher zum Einsatz. Der Formfaktor der beiden SSDs ist als M.2-2280-Modelle natürlich identisch. Interessant wird es, wenn man sich die Preise ansieht, denn dann gibt es kaum einen Unterschied.Die 1-TB-Ausgabe der nur PCIe-4.0-kompatiblen, aber dank Cache und schnellerem Flash-Speicher deutlich schnelleren Pro-Version wird von Samsung selbst in Deutschland derzeit für 119,90 Euro verkauft. Die 2-TB-Version kostet bei Samsung selbst 194,90 Euro. Vergleicht man die Preise mit den ersten Listings für die Samsung SSD 990 EVO, so sind diese jeweils nur fünf Euro niedriger und liegen bei 114,90 Euro (1TB) und 189,90 Euro (2TB) Aktuell ist bereits eine Neuauflage der Samsung SSD 990 Pro mit PCIe 5.0 in der Mache, doch gibt es zu dieser abgesehen von einigen ersten Erwähnungen in Online-Datenbanken noch keine Details. Die neue Samsung SSD 990 EVO wird jedenfalls wahrscheinlich ab Ende Januar auch in Deutschland in den Handel kommen. Eine offizielle Ankündigung steht zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung dieses Artikels noch aus.