Intel Memory and Storage Tool Download - SSD-Optimierer

Leistung von Intel-SSDs optimieren, Firmware-Updates installieren

Nachfolgeprodukt der inzwischen eingestellten Intel SSD Toolbox

Intel Memory and Storage Tool Download

nur bei Intel-SSDs

Intel Memory and Storage Tool nutzen

Intel-SSDs per Mausklick optimieren

Alternative zum Memory and Storage Tool

Mit dem Download des Intel Memory and Storage Tool lassen sich dieund Daten auslesen.Die Software wird von Intel alsempfohlen und weist einen ähnlichen Funktionsumfang wie diese auf. Allerdings ist der dieser jetzt noch stärker auf Intel-Produkte beschränkt. Aktuell steht das Intel Memory and Storage Tool (Intel MAS) in der Version 1.7.130 zum kostenlosen Download bereit.Zwar kann das Intel Memory and Storage Tool in eingeschränktem Umfang auch mit den Spei­cher­medien anderer Hersteller verwendet werden, als wirklich nützlich erweist es sich allerdings. Voraussetzung sind Windows 8 oder 8.1, Windows Server 2012 bis 2019 oder Windows 10 (je 32-Bit/64-Bit) sowie das Microsoft .NET Framework 4.0 oder neuer und Visual Studio 2019 C++.Nach dem Start zeigt das Storage Tool eine Übersicht aller gefundenen Laufwerke zusammen mit den wichtigsten Informationen an. Dazu gehören neben der Modellnummer und Firmware-Version noch die Seriennummer sowie die Kapazität, unterteilt in belegten und freien Speicher. Besitzer einer Intel-SSD können au­ßer­dem auf einen Blick den Gesundheitszustand und die Temperatur Ihres Laufwerkes inklusive der geschätzten verbleibenden Lebenszeit sehen.Für unterstützte Hardware des Herstellers hält das Intel Memory and Storage Tool noch weitere Funktionen bereit. Es lassen sich die ge­fun­de­nen Datenträger für die bestmögliche Per­for­mance optimieren, SMART-Werte auslesen und Diagnosen durchführen. Auch das Firmware-Updates und das sichere Löschen von Daten sind mit der Software möglich.Für Nutzer einer Samsung-SSD steht mit dem Samsung Magician ein sehr ähnliches Tool speziell für ihre Hardware bereit. SMART-Werte lassen sich herstellerunabhängig mit CrystalDiskInfo auslesen und überwachen.