Western Digital Dashboard Download - SSDs optimieren

Der Western Digital Dashboard Download installiert eine komfortable Software zurdes Herstellers.Das Dashboard informiert etwa über den momentanen Zustand eines Datenträgers, gibt Auskunft zur Speicherbelegung, zeigt die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten grafisch an und bringt die Firmware auf den neuesten Stand. Aktuell steht das Western Digital Dashboard in der Version 3.6.2.7 zum Download bereit.Das Western Digital Dashboard kann unter Windows 10 und Windows 11 (jeweils 32-Bit/64-Bit) genutzt werden. Die Software arbeitet ausschließlich mit Datenträgern von Western Digital/SanDisk. Dazu gehören Festplatten, SSDs (M.2/SATA/USB) und USB-Sticks. Speichermedien anderer Hersteller werden daher erst gar nicht angezeigt.Nach dem Start erkennt das Western Digital Dashboard unterstützte Datenträger automatisch und zeigt für diese alle relevanten Daten an. Dazu zählen Angaben zur Kapazität, vorhandenen Volumes, Temperatur, Schnittstellengeschwindigkeit und eine Einschätzung derHierfür greift das Dashboard auch auf die S.M.A.R.T.-Werte des Datenträgers zurück, welche sich zudem detailliert auflisten lassen. Leistungsdiagramme für die Übertragungsgeschwindigkeit und Übertragungs-IOPS zeigen die Lese- und Schreibvorgänge sowie Temperaturentwicklung der letzten Minuten an. Das TRIM-Feature sowie die Schreibcache-Einstellungen können über das Dashboard ebenfalls eingestellt werden.Auf Knopfdruck sucht das Western Digital Dashboard im Internet nach Aktualisierungen für den ausgewählten Datenträger und. Alternativ ist auch das Update mittels lokal gespeicherter Datei möglich. Wer sein Laufwerk verkaufen möchte, kann dieses über das Dashboard vollständig und sicher löschen, sodass sich keine Daten mehr wiederherstellen lassen.Für die Speichermedien anderer Hersteller gibt es oftmals sehr ähnliche Tools wie beispielsweise Samsung Magician oder das Intel Memory and Storage Tool . Die Freeware CrystalDiskInfo kann den S.M.A.R.T.-Status und weitere Angaben zu Datenträgern beliebiger Hersteller anzeigen.