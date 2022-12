Windows 11 wird bei Gamern immer beliebter, verraten Steam-Zahlen

Es gibt derzeit keine wirklich gute und vor allem repräsentative Möglichkeit, die Verteilung von Windows 11 und anderen Betriebssystemen zu messen. Eine Option ist Steam , auf dem Spiele-Distributionsnetzwerk von Valve sind aber natürlich in erster Linie Gamer zu finden.

Gamer sind in der Regel Early Adopter

Seit dem Aus von NetMarketShare ist es schwierig geworden, an möglichst objektive Zahlen zur Verteilung von Betriebssystemen (und auch Browsern) zu gelangen. Denn Anbieter wie StatCounter oder AdDuplex gelten aufgrund ihrer speziellen Erfassungsmethoden sowie einer geringen Zahl an erfassten Systemen als nicht besonders zuverlässig.Das Problem einer zu kleinen Datenbasis hat Steam zwar nicht, denn auf Valves Gaming-Netzwerk tummeln sich viele Millionen Menschen, deren Hard- und Software-Statistiken erfasst werden. Aber das sind eben allesamt Gamer. Daraus ergibt sich ein nicht allgemein anwendbares Bild, da PC-Spieler dazu tendieren, Early Adopter zu sein, also wohl eine weit höhere Bereitschaft haben, auf neue Software-Versionen zu wechseln, als der Bevölkerungsdurchschnitt.Wie dem auch sei: Unter Gamern erfreut sich Windows 11 einer immer höheren Beliebtheit. Denn in der Steam-Hard- & Softwareumfrage für November 2022 kommt das neueste Betriebssystem der Redmonder auf einen Anteil von 27,98 Prozent, das ist gegenüber dem Vormonat ein Plus von immerhin 4,61 Prozent.Die meisten Umsteiger kommen erwartungsgemäß von Windows 10, das ist und bleibt das beliebteste Betriebssystem unter Gamern. Zwei Drittel setzen auf den Vorgänger von Windows 11, genauer gesagt sind es 65,6 Prozent (minus 3,31 Prozent). Windows 7 hat seinen Anteil indes in etwa halbiert, denn der nicht mehr unterstützte Oldie aus Redmond erreichte 1,88 Prozent, das bedeutet ein Minus von 1,71 Prozent.