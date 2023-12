Ford-Pickup muss im Gelände steckengebliebenen Cybertruck retten

Teslas Cybertruck ist seit kurzem offiziell bzw. final vorgestellt worden, doch in vielerlei Hinsicht ist und bleibt der futuristische Pickup ein Geheimnis. Das bedeutet, dass immer noch nicht ganz klar ist, wie er sich in freier Wildbahn schlägt. Ein Video zeigt nun: nicht immer gut.

Der Cybertruck ist seit Ende November offiziell verfügbar und das bedeutet, dass das Fahrzeug langsam auf US-amerikanischen Straßen auftaucht. Nicht nur dort: Denn auch der Hersteller will weiterhin herausfinden, wie sich das Fahrzeug im Gelände schlägt. Und in einem ersten frühen Zwischen kann man sagen: nicht besonders gut.Denn bereits vor einigen Wochen tauchten Videos auf, die ein Vorserienmodell des Cybertruck im Gelände zeigten. Dabei hatte das Tesla-Fahrzeug gewaltigen Mühen, ein Hügel hochzukommen . Nun veröffentlichte ein anderer Nutzer Aufnahmen eines Cybertruck, der dieses Mal im Schnee feststeckt - und ausgerechnet von einem Ford-Pickup "gerettet" werden muss. "Ausgerechnet" deshalb, weil Tesla und Elon Musk in Vergangenheit immer wieder selbst Giftpfeile in Richtung Ford verschossen haben.Im neuen Video ist ein Cybertruck zu sehen, der auf einer schneebedeckten Steigung nicht vorwärtskommt, weil die Räder durchdrehen. Konkret wurden die Aufnahmen auf dem Corral Hollow Trail gemacht, das ist ein Offroad-Gelände im kalifornischen Bear Valley.Wie der Cybertruck-Fahrer in diese Position kam, ist nicht bekannt: "Keine Ahnung, wie er so weit von der Strecke abkommen konnte", schreibt Matt Chambers, der das Video aufgenommen hat. "Gratulation an meine Kumpels, die am Sonntag dorthin gefahren sind und ihn zufällig gerettet haben."Gegenüber Business Insider sagte Chambers aber, dass sich der Fahrer später als Tesla-Mitarbeiter identifiziert und der Cybertruck-Prototyp vermutlich Wintertests durchgeführt habe. "Ein Softwarefehler führte dazu, dass die Traktionskontrolle nicht funktionierte", so Chambers.Das war aber nicht alles, was Rettung und den Offroad-Ausflug problematisch machte: Denn der Cybertruck hatte an der Karosserie keine Abschlepppunkte oder Kupplungen, das machte die Rettung schwieriger, weil das Fahrzeug an der Aufhängung vorsichtig gezogen werden musste. Allerdings dürfte auch der Testfahrer Fehler gemacht haben, da der Druck in den Reifen nicht reduziert wurde, um die Traktion zu verbessern.Für den Konkurrenten war das natürlich ein Fest: Ford-Chef Jim Farley betonte auf Twitter/X , dass die Aktion keine PR war: "Nur um das klarzustellen... das ist ein (Ford) Super Duty und KEINE Werbung. Gut, dass ein Ford-Besitzer da war, um zu helfen."