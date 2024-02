Tesla: Der Cybertruck-"Rost" kann ziemlich leicht entfernt werden

Der Cybertruck von Tesla ist mittlerweile seit mehreren Monaten regulär zu haben, jedenfalls dann, wenn man das Fahrzeug rechtzeitig vor­be­stellt hat. Doch es häufen sich auch die Beschwerden, zumindest hat der Cybertruck seine Tücken. Eine davon ist, dass er unlackiert ist.

Cybertruck: Unlackiert ist gleich ungeschützt

Zusammenfassung Beschwerden über Tücken des Cybertrucks mehren sich

Karosserie aus rostfreiem Stahl kann nicht lackiert werden

Metallische Außenhaut anfällig für Korrosion und "Rost"

Handbuch rät zum sofortigen Entfernen korrosiver Substanzen

Ingenieur Wes Morrill sieht Korrosionsproblem als lösbar an

Spezielle Reinigungsmittel und Pads zur Säuberung empfohlen

Der Cybertruck zeichnet sich vor allem dadurch aus, zumindest ist das eine der auffälligsten Eigenheiten, dass die Außenhaut seiner Karosserie aus rostfreiem Stahl besteht. Das soll das Fahrzeug besonders widerstandsfähig machen, hat aber einen großen Nachteil: Der Cybertruck wird nicht lackiert bzw. muss nicht lackiert werden (und kann optisch nur mithilfe von Spezialfolien angepasst werden).Das wiederum hat aber zur Folge, dass die metallische Außenhaut des Cybertrucks anfällig für Korrosion ist oder besser gesagt: zu sein scheint. Denn in den vergangenen Wochen haben sich Beschwerden von Besitzern gehäuft, wonach das Fahrzeug punktuell "rostet". Im Handbuch des Fahrzeugs wird geraten, dass Cybertruck-Besitzer "korrosive Substanzen" wie "Fett, Öl, Vogelkot, Baumharz, tote Insekten und Streusalz" sofort wegwischen sollten. Zu solchen Schäden soll es aber bereits im Regen kommen, meinen Besitzer des Elektro-Pickups.Dazu hat sich nun auch ein Cybertruck-Ingenieur namens Wes Morrill geäußert und dieser meint, dass dies nicht das Problem sei, als dass es dargestellt wird. Er verweist hier auf ein Video, in dem das Phänomen angesprochen wird. Morrill meint, dass das "gutes Myth-Busting" sei.Der Cybertruck Lead Engineer dazu: "Edelstahl ist reaktiv und freies Eisen, das darauf liegt, rostet. Es ist nur eine Oberflächenverschmutzung und kann leicht entfernt werden." Er verweist auf Reinigungsmittel wie 'Bar Keepers Friend' und 'CitriSurf77', damit können die Partikel abgelöst und später weggewischt werden. "Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann man ein blaues, kratzfreies Scotch Brite-Pad verwenden, da es keine Spuren auf dem Metall hinterlässt", so Morrill schließlich.Das ist für Cybertruck-Besitzer sicherlich eine gute Nachricht, man kann und muss sich aber dennoch die Frage stellen, ob ein nicht lackiertes Fahrzeug wie der Cybertruck so praktisch ist, wenn man es ständig auf diese Weise säubern muss.