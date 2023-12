Appcopier Download & Setup

Backups ohne Cloud-Zwang mit Appcopier

Systemeinstellungen sichern

Ausblick und Alternativen

Mit dem kostenlosen Download von Appcopier sichern Sie wichtige Dateien und Einstellungen von Windows und stellen diese bei Bedarf wieder her.Unter anderem erstellt Appcopier Backups der Konfiguration der Windows-Taskleiste, von Themes, der Netzwerkkonfiguration oder von Browserprofilen. Da das kleine Tool lediglich bestimmte Systemkomponenten sichert, setzt dieses keine aufwendige Konfiguration voraus. Derzeit ist Appcopier als Preview in der Version 0.15 erhältlich.Appcopier erfordert keine Installation, daher genügt es, wenn Sie das heruntergeladene Archiv entpacken und die darin enthaltene Appcopier.exe ausführen. Windows 11 ist empfohlen, auch wenn die meisten Funktionen von Appcopier auch unter Windows 10 (32-Bit/64-Bit) funktionieren sollten. In beiden Fällen sind jedoch Administratorrechte erforderlich.Appcopier stammt vom selben Entwickler wie das inzwischen eingestellte CloneApp , welches ein ähnliches Ziel verfolgt hat: nämlich das einfache Sichern und Wiederherstellen von System- oder Programmdaten. Das neue Tool wurde dabei von einer neuen Backup-Funktion in Windows 11 23H2 inspiriert, verzichtet anders als diese jedoch auf eine enge Anbindung an die OneDrive-Cloud.Stattdessen erstellt Appcopier sämtliche Backups im eigenen Programmverzeichnis, also entweder lokal auf dem PC des Nutzers oder auf einem USB-Stick. Gesichert werden dabei in erster Linie Registry-Einträge sowie mit diesen verbundene Dateien und Verzeichnisse. Der Vorgang dauert daher in der Regel nur wenige Sekunden.Der Schwerpunkt von Appcopier liegt auf dem Sichern wichtiger Windows-Einstellungen. Zu diesen zählen die Farbeinstellungen, visuellen Effekte, Themes, Telemetrieoptionen, Netzwerkeinstellungen oder Zugangsdaten zu WLAN-Netzwerken. Darüber hinaus kann sich Appcopier installierte Apps merken und die Benutzerprofile von Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox sichern.Über eine eigene Wiederherstellungsfunktion lassen sich zuvor erstellte Backups wieder zurückspielen. Dies ist etwa bei Systemfehlern hilfreich oder dann, wenn man einfach nur getätigte Änderungen am System rückgängig machen möchte. Stellt man das Backup auf einem anderen PC wieder her, können so auch bevorzugte Einstellungen recht einfach übertragen werden.Zu beachten gilt, dass Appcopier derzeit noch als Preview-Version angeboten wird. Es können daher Fehler auftreten, außerdem ist der Funktionsumfang noch nicht vollständig. Beispielsweise hält der Entwickler Skripte oder Plug-ins für möglich, welche dann komplexere Backups ermöglichen würden.Alternative Backup-Programme gibt es etwa mit Aomei Backupper Macrium Reflect Free oder Veeam Agent