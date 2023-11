Qualcomm hat die Krise: Miese Zahlen wegen Smartphone-Flaute, aber...

Der Chipgigant Qualcomm hat neue Geschäftszahlen gemeldet, die bei Umsatz, Gewinn und Verkaufszahlen deutlich gesunken sind. Dennoch legte der Aktienkurs des Konzerns als Reaktion zu - weil die Krise im Smartphone-Markt überwunden scheint.

Qualcomm musste heute Nacht viele schlechte Zahlen nennen und kam dennoch mit einem blauen Auge davon. So verkündete der Chiphersteller, dessen Plattformen und Modems in einer überwiegenden Zahl aller Smartphones stecken, dass der Umsatz im letzten Quartal um 24 Prozent auf zuletzt 11,39 Milliarden Dollar fiel.Beim Gewinn war der Rückgang noch deutlicher, sank der Überschuss doch auf nur noch knapp 1,5 Milliarden Dollar, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal um 48 Prozent entsprach. Der Hauptgrund war ein Rückgang der Einnahmen aus dem Verkauf von Chips für mobile Endgeräte auf nur noch 5,46 Milliarden Dollar - ein Minus von 27 Prozent gegenüber den gleichen drei Monaten des Vorjahres.Qualcomm konnte dennoch Hoffnung machen, denn nach Einschätzung von CEO Cristiano Amon ist die Talsohle in den meisten Geschäftsbereichen des Unternehmens jetzt erreicht oder sogar durchschritten. Laut dem Finanzchef der Firma gibt es "frühe Anzeichen für eine Stabilisierung der weltweiten Nachfrage im Bereich der Smartphones mit 3G, 4G und 5G".Dies sorgt dafür, dass Qualcomm mittlerweile nicht mehr - wie bisher erwartet wurde - mit einer deutlich geringeren Zahl von verkauften Smartphone-Chips rechnet. Stattdessen würden die Stückzahlen dank einer sich bessernden Lage im vierten Quartal auf das Gesamtjahr nur noch um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz sinken. Die Börse jedenfalls freut sich offenbar über Qualcomms aktuelle Zahlen.Im nachbörslichen Handel legte der Aktienkurs von Qualcomm trotz der miesen aktuellen Zahlen sogar um bis zu fünf Prozent zu. Dies lag unter anderem daran, dass Qualcomm die Investoren davon überzeugen konnten, dass es schon im ersten Quartal deutlich aufwärtsgehen wird.