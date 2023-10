Snapdragon X: Qualcomm-'Superchips' für Windows haben einen Namen

Qualcomm will in knapp zwei Wochen den Beginn einer neuen Ära verkünden: dann stellt man zum Snapdragon Summit die ersten ARM-basierten CPUs vor, die die sogenannten "Oryon"-Kerne mitbringen. Jetzt steht der Name für die neue Produktreihe fest.

Nuvia-Chips begründen völlig neue Produktreihe

Qualcomm bald mit CPU-Namen wie bei Intel/AMD?

Der US-Chiphersteller Qualcomm will gegen Ende Oktober die ersten Prozessoren präsentieren, die von dem Team aus früheren Apple-Ingenieuren entwickelt werden, das man im Zuge des Kaufs des Startups Nuvia übernommen hatte. Jetzt steht der Marketing-Name der neuen Produktreihe fest: Qualcomm Snapdragon X.Die neuen Prozessoren, die auf die "Oryon" genannten, neu entwickelten ARM-basierten Custom-Cores setzen, sollen Anfangs bis zu 12 Rechenkerne mitbringen und damit die Performance-Lücke gegenüber der Apple A- und M-Serie von SoCs schließen. Mit dem Launch der "Snapdragon X"-Reihe zum Snapdragon Summit am 24. bis 26. Oktober 2023 beginnt in der Tat eine neue Ära.Weil es sich um die ersten neuen Chips mit Custom-Cores handelt, die Qualcomm seit der Einführung der "Krait"-CPUs der vergangenen Jahre auf den Markt bringt, will die Marketing-Abteilung dies entsprechend feiern. So ist geplant, dass der Name "Snapdragon X Series" auch mit neuen Logos und sogar einer Neuinterpretation des bekannten Snapdragon-Feuerballs einhergehen soll.Bisher ging man davon aus, dass Qualcomm den unter dem internen Codenamen "Hamoa" entwickelten ersten Chip des früheren Nuvia-Teams als "Snapdragon 8cx Gen 4" einführen würde. Dabei handelt es sich um die alte Produktreihe der sogenannten "Snapdragon Compute Platforms". Angesichts der enorm steigenden Performance und der Umstellung auf neue Custom-Rechenkerne überrascht es aber eigentlich auch nicht, dass Qualcomm eine neue Submarke und ein neues Namensschema einführt."Hamoa" soll ab Anfang 2024 in ersten Windows- und Chrome-OS-basierten Laptops und 2-in-1-Devices Einzug halten. Neben dem Spitzenmodell mit der internen Modellnummer SC8380, das 12 Rechenkerne in zwei Clustern aus jeweils vier und acht Cores bündelt, sind auch noch weitere Ableger unter dem gleichen Codenamen in Arbeit, die dann jeweils nur acht oder zehn CPU-Kerne an Bord haben.