Hohe CPU-Last stört Firefox: Windows Defender-Bug nach Jahren gefixt

Es gibt gute Nachrichten für Firefox-Nutzer , die sich unter Windows 10 oder Windows 11 jahrelang über Leistungsprobleme gewundert haben: Mozilla meldet dieses bekannte Ärgernis nach rund fünf Jahren jetzt als behoben.

Definitions-Update von Microsoft behebt das Problem

Zusammenfassung Mozilla meldet nach 5 Jahren Performance-Probleme unter Windows 10 und Windows 11 als behoben.

Ursache war schlechte Zusammenarbeit zwischen Firefox & Defender.

Probleme seit 2018 bekannt, Wechsel zu Windows 11 brachte keine Änderung.

Microsoft löste das Problem in einem Definitions-Update.

Dieses steht für alle OS-Versionen zur Verfügung.

Nutzer, die Definitions-Updates ablehnen, erhalten den Fix nicht.

Mozilla Firefox Download - Open Source-Webbrowser

Das meldet das Online-Magazin heise . Die Performance-Probleme tauchten dabei erstmalig im Jahr 2018 bei Firefox-Anwendern auf, die den Defender nutzen und damals dementsprechend noch mit Windows 10 unterwegs waren. Die Berichte ähnelten sich sehr - immer war von Leistungseinbußen zu lesen, die deutlich spürbar waren.Als Ursache machten die Mozilla-Entwickler aus, dass der Defender nicht besonders gut mit Firefox zusammenarbeitete - sobald der Firefox gestartet wurde, war der Defender besonders aktiv und brauchte so laut dem Task-Manager gern einmal 30 Prozent und mehr der Prozessor-Leistung. Das bremste den Firefox aus.Dieses Ärgernis zog sich nun über Jahre, auch der Wechsel zu Windows 11 brachte kaum Änderung des Verhaltens. Microsoft hat aber laut heise nun in einem der regelmäßigen Definitions-Updates die Lösung für das Problem geschaffen. Das Definitions-Update steht für alle OS-Versionen gleichermaßen zur Verfügung. Im Mozilla Forum schrieb ein Nutzer dazu:"Nach Angaben von Microsoft wird dies allen Nutzern im Rahmen der regelmäßigen Definitions-Updates zur Verfügung gestellt, die unabhängig von Betriebssystem-Updates verpackt werden. Das schließt sogar Nutzer von Windows 7 und 8.1 ein, obwohl diese Plattformen das Leistungsproblem mit Firefox gar nicht erst hätten haben dürfen, weil die ETW-Ereignisse, die es verursachen, auf diesen älteren Windows-Versionen nicht existieren. Soweit ich weiß, erhalten also nur Benutzer, die Definitionsupdates explizit ablehnen (was sich nicht nach einer vernünftigen Lösung für Ihr AV anhört), den Fix nicht."Sobald das Update installiert wurde, sollten Firefox-Anwender die Verbesserung im Alltag merken.