Starship: Musk kündigt neue Version an - der Name ist aber suboptimal

Es ist etwas verwirrend, zumindest für Außenstehende bzw. jene, die sich nicht ganz so sehr mit der Materie beschäftigen. Das zweistufige Starship besteht aus dem Super Heavy-Booster und der oberen Stufe, die ebenfalls Starship heißt. Es ist deshalb nicht immer ganz so einfach, zu verstehen, was gemeint ist, wenn Elon Musk und Co. mit Starship denn nun konkret meinen.Im vorliegenden Fall ist das Raumschiff selbst, also die obere Stufe gemeint: Denn SpaceX-Chef Elon Musk hat in zwei Posts auf Twitter bzw. X mitgeteilt (via Space Explored ), dass eine zweite Version davon in Arbeit ist. Gleichzeitig meinte er allerdings auch, dass es noch einige ältere Ausgaben gibt, die zum Testen übrig sind. Der Name dieser beiden Versionen ist zwar naheliegend, im geschichtlichen Raketenkontext aber vielleicht nicht ganz optimal: V1 und V2.Denn Musk zeigte in einem Foto vier Starship-Oberstufen und schrieb, dass das die letzten Ausgaben der ersten Version, also V1 seien. In einem weiteren Post präzisierte Musk dann, was genau V2 bieten werde: "Version 2 des Schiffes fasst mehr Treibstoff, reduziert die Trockenmasse und verbessert die Zuverlässigkeit."Es ist keine große Überraschung, dass das Starship eine zweite Version bekommen wird, denn Musk hat selbst in Vergangenheit darüber gesprochen, dass das aktuelle bzw. erste Design zahlreiche Punkte habe, die verbessert werden müssten. Freilich dienen Startversuche und andere Tests genau dazu, Fehler und anderes Verbesserungspotenzial zu finden.Eine Verbesserung, die bereits bekannt ist, betrifft die Triebwerke: Denn aktuell hat das Starship sechs davon, drei sind normale Raptor-Versionen, drei sind für den Vakuum-Einsatz optimiert. Künftig wird es neun Triebwerke geben - sechs davon als Vakuum-Variante.