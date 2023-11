SpaceX zweiter Starship-Flugtest endet mit Explosion und ist ein Erfolg

Die Starship-Rakete von SpaceX hat ihren zweiten Start besser gemeistert als den ersten Versuch im April dieses Jahres - ganz wie geplant lief es aber nicht, auch dieser Versuch endete wieder mit einer Explosion und der kompletten Zerstörung.

SpaceX

Zweiter Startversuch erreicht erstes Ziel

Zusammenfassung Starship-Rakete explodiert erneut nach Start

Zweiter Test: 120m hohe Rakete, zweistufig

Booster explodiert nach Abtrennung

Kein Signal von Starship, Schiff verloren

Oberstufe erreicht 140 km Höhe

Ziel: Erreichen des Weltraums, Test weiter als erster

Erster Test: Rakete zerstörte sich nach Start

Dies ist der zweite Startversuch für die etwa 120 Meter hohe Rakete, die ein zweistufiges System verwendet, das sich einige Minuten nach dem Start trennt, wobei der Booster wieder abgesetzt werden soll.Wenige Minuten nach dem Start und der geplanten Abtrennung der "Hot Stage" explodierte der Super Heavy Booster dann aber, anstatt seinen geplanten Abstieg und die Wasserlandung fortzusetzen. Minuten später teilte das SpaceX-Team mit, dass es kein Signal von Starship empfangen habe und das Schiff möglicherweise verloren gegangen sei. Das bestätigte sich.Die Explosion des Boosters ist in einem Video von NASA Space Flight zu sehen, etwa ab Minute 9:Ein Erfolg ist der Start aber dennoch, denn die Oberstufe erreichte eine Höhe von etwa 140 Kilometer und hat es damit bis ins Weltall geschafft, bevor sie verloren ging.Das Ziel dieses Flugtests war es, den Weltraum zu erreichen. SpaceX hoffte, dass Starship kurz die Erde umkreisen und in der Nähe von Hawaii landen würde. Dieser Starttest war wesentlich weiter als der vorherige Versuch - und hinterlässt kein ganz so desaströses Ergebnis. Der erste Testflug von Starship im April endete mit einem fulminanten Fehlschlag.Die Rakete ging kurz nach dem Start in Flammen auf und zündete Sprengsätze zur Selbstzerstörung. SpaceX machte für den Fehlschlag auslaufendes Treibmittel aus dem Super Heavy-Booster verantwortlich und erklärte, dass die Verbindung zum primären Flugcomputer des Fahrzeugs unterbrochen wurde. Dadurch wurden damals auch die Rampe und Umgebung zerstört