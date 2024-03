Spektakuläre Bilder: Das ist beim dritten Flugtest von Starship passiert

Eine Oberstufe im Orbit, ein Booster fast wieder auf der Erde, ein Starship, das glühend durch die Atmosphäre rast: SpaceX hat beim dritten Flugtest einige Premieren gefeiert und für spektakuläre Bilder gesorgt. So verlief der Flug vom Start bis zum letzten Funksignal.

Nach Monaten der Vorbereitung und langem Warten auf die Freigaben der Behörden - wir hatten berichtet - stand für das Starship von SpaceX gestern der dritte Flugtest an, bei dem Super Heavy Booster 10 und Ship 28 vereint abheben. Ohne Countdown-Unterbrechung zündeten die 33 Raptor-Triebwerke und ließen die 122 Meter hohe Rakete um 8:25 Ortszeit in den Himmel über dem Golf von Mexiko steigen.Wenig später, rund 2:45 Minuten nach Launch, sollte Ship 28 dann erfolgreich die "Hot-Stage Separation" durchführen. Dabei werden die Triebwerke gezündet, während die Oberstufe noch mit dem Booster verbunden ist. Dafür schaltet Super Heavy 30 Triebwerke kurzzeitig ab, während die sechs Raptor-Triebwerke der zweiten Stufe gezündet werden.(Hinweis: Lift-off bei 34:04 im Video von SpaceX)Nach Abtrennung der Oberstufe konnte der Booster erfolgreich ein Flip-Manöver ausführen und die benötigten Triebwerke wieder starten - zu diesem Zeitpunkt war es beim letzten Test zur spektakulären Explosion gekommen. Auch der sogenannte "Boostback-Burn" gelang und brachte die Trägerrakete auf Kurs Richtung Wasserlandepunkt im Golf von Mexiko.In der Videoübertragung von SpaceX war dann zu sehen, dass der Booster bei seinem Wiedereintritt in tiefere Teile der Atmosphäre deutlich ins Taumeln geriet. Laut SpaceX konnten einige Triebwerke für die geplante "weiche Landung" im Wasser noch gezündet werden. Nach sieben Minuten Flugzeit und nur rund 462 Meter über der Wasseroberfläche explodierte die Trägerrakete aber letztendlich - ob durch einen fatalen Fehler oder das Flugabbruchsystem ist aktuell nicht bekannt.Zu diesem Zeitpunkt hatte die Oberstufe zum ersten Mal erfolgreich die gesamte Triebwerkslaufzeit geleistet, die für den Eintritt in den Orbit nötig ist - ebenfalls eine Premiere. Das macht es zum ersten Starship, dass jemals erfolgreich seine anvisierte Umlaufbahn erreichen konnte.Während der kurzen Zeit im Orbit konnte SpaceX zwei wichtige Tests abschließen. Die Ladeluke, die für das zukünftige Aussetzen von Starlink V2-Satelliten benötigt wird, wurde erfolgreich geöffnet und geschlossen. Auch ein Treibstoff-Transfer-Test, der wichtig für alle zukünftigen Missionen von Starship außerhalb des Erdorbits ist, gelang.Nicht durchgeführt werden konnte die geplante Zündung eines Raptor-Triebwerks im Orbit. Laut SpaceX war dieser Test wegen der "Rollraten" des Raumschiffs nicht möglich, ohne den Wiedereintritt zu gefährden.Genau 46 Minuten und 10 Sekunden nach Start des dritten Flugtests zeigte sich in der Videoübertragung von Ship 28 dann erstmals ein leichtes rotes Glühen rund um das Hitzeschild. Starship hatte den Übergang vom Weltraum in die Erdatmosphäre erreicht - ein weiterer Meilenstein. SpaceX konnte nach eigenen Angaben damit erstmals wichtige Daten zu Erwärmung und Fahrzeugsteuerung während des Hyperschall-Wiedereintritts sammeln.Auch das Starship sollte nach dem Flugplan mit Zündung seiner Triebwerke sanft im Indischen Ozean aufsetzen. Dieser letzte Teil des dritten Flugtests gelang aber nicht. Die letzten Telemetriesignale von Starship wurden über Starlink nach etwa 49 Minuten empfangen.