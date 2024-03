Auf dem Weg zum Mars will SpaceX den nächsten Schritt gehen. Ein neuer Booster und frische Oberstufe sind fertig und stehen bereit. Die Behörden haben signalisiert, dass man bald den Segen für den nächsten Start erteilt. Der Flug, geplant Mitte März, hat ehrgeizige neue Ziele.

Starship Test 3: SpaceXs nächste Stufe zum Mars

Viel mehr Ambitionen

Zusammenfassung SpaceX bereitet nächsten Schritt für Starship vor

Neuer Booster 10 und Oberstufe Ship 28 einsatzbereit

FAA signalisiert baldige Startfreigabe

Starship Test 3 geplant für 14. März

Neues Flugprofil mit Indischer Ozean-Ladung

Ladeluke für Starlink 2 und Treibstofftransfer-Test geplant

Bis Ende letzten Monats hatte die Federal Aviation Administration, die Flugsicherung der USA, den zweiten Flug des Starship untersucht. Am 26. Februar wurde dann mitgeteilt: Die Überprüfung ist abgeschlossen, die Lizenz für den nächsten Start werde wohl bis Mitte März erteilt. Kurz darauf folgt die Nachricht von SpaceX: Starship Test 3 soll am 14. März starten.Unterdessen hat sich das Unternehmen in der Starbase am Golf von Mexiko schon fleißig auf den nächsten Launch vorbereitet. Booster 10 und Ship 28 haben wichtige Tests bereits abgeschlossen, sind aber bisher nicht endgültig am Startturm vereint. In der Vorbereitungsphase werden Super Heavy Booster und Starship wiederholt "gestapelt" und dann wieder für weitere Arbeiten getrennt.Ging es SpaceX bei Flug 1 und 2 darum, die prinzipiellen Funktionen der Rakete zu testen, hat man für Flug 3 wesentlich größere Ambitionen. Ein neues Flugprofil sieht eine Ladung im Indischen Ozean 65 Minuten nach dem Start vor. "Diese neue Flugbahn ermöglicht es uns, neue Techniken wie das Zünden von Triebwerken im Weltraum zu erproben", erklärte das Unternehmen auf der offiziellen Seite zu Starship Flug 3 Während der Flugphase stehen weitere wichtige Tests an: Das Starship soll für SpaceX so schnell wie möglich neue Starlink Satelliten in den Orbit bringen. Ship 28 ist mit einer Ladeluke ausgestattet, die während Flug 3 erstmals im All öffnen und schließen soll.Für alle Vorhaben von SpaceX ist es außerdem wichtig, das Starship in Zukunft im Orbit mit Methan- und Flüssigsauerstofftreibstoffe betanken zu können. Ein erster Test soll während des nächsten Flugs zeigen, dass es SpaceX gelingt, Treibstoff innerhalb des Starship zwischen zwei Tanks zu übertragen.