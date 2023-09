Große Fehler und Zukunft: SpaceX liefert spannende Analyse zu Starship

Seit Kurzem steht das nächste Starship zum Abflug bereit, die Flugerlaubnis fehlt noch. Jetzt hat SpaceX eine umfassende Analyse des Programms vorgelegt. Darin liefert man Details zum Fehlschlag im April und den Maßnahmen, die zukünftige Erfolge sichern sollen.

SpaceX enthüllt Details zu Fehlschlag und Maßnahmen

Zusammenfassung SpaceX hat Analyse des ersten Starship-Flugtests vorgelegt

Fehlschlag im April führte zu Verbesserungen an Fahrzeug und Infrastruktur

Rakete geriet aufgrund von Bränden und Computerproblemen außer Kontrolle

Automatisches Sicherheitssystem löste Zerstörung der Rakete aus

Upgrades am Starship und der Launch-Hardware durchgeführt

Feuerproblem soll durch verbesserte Leitungen verhindert werden

Startrampe wurde mit Wasserschutzsystem und verstärktem Fundament verbessert

Die Rakete außer Kontrolle und zerstört, die Startrampe und Umgebung verwüstet: Viele werden den ersten Start des Starships im April dieses Jahres nicht als Erfolg werten. SpaceX sieht das anders und will viel vom ersten Start der größten jemals gebauten Rakete gelernt haben. Davon zeugt auch eine interessante Analyse , die der Konzern jetzt vorlegt."Der erste Starship-Flugtest lieferte zahlreiche Erkenntnisse, die direkt zu verschiedenen Verbesserungen sowohl des Fahrzeugs als auch der Bodeninfrastruktur beitragen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zukünftiger Starship-Flüge zu erhöhen", so das Unternehmen. SpaceX hatte demnach unter der Aufsicht der FAA und Beteiligung der NASA und des National Transportation and Safety Board eine umfassende Untersuchung durchgeführt.Starship und Super Heavy waren am 20. April 2023 von der Startrampe der Starbase in Texas abgehoben. Das Starship stieg danach auf eine maximale Höhe von rund 39 km über dem Golf von Mexiko auf. Wie das Unternehmen beschreibt, kam es während des Aufstiegs im hinteren Teil des Super-Heavy-Boosters zu Bränden aufgrund von auslaufendem Treibstoff. In der Folge wurde die Verbindung zum primären Flugcomputer des Raumschiffs unterbrochen, die Rakete geriet außer Kontrolle.Nachdem das autonome Flugsicherheits­system (Autonomous Flight Safety System, AFSS) die Abweichung von der geplanten Flugbahn und ein beginnendes Taumeln der Rakete registriert hatte, wurde ein automatischer Zerstörungs­befehl ausgelöst. "Nach einer unerwarteten Verzögerung nach der AFSS-Aktivierung brach Starship schließlich 237,474 Sekunden nach der Zündung des Triebwerks auseinander", so das UnternehmenGegen die beschriebenen Probleme hat SpaceX eine Reihe von Upgrades am Starship und der Launch-Hardware durchgeführt, über die wir wiederholt berichtet hatten. Das Feuerproblem soll durch verbesserte Triebwerksleitungen sowie ein ausgeklügeltes "Feuerunterdrückungssystem" im Triebwerksschacht verhindert werden. Die Raptortriebwerke werden außerdem jetzt rein elektrisch bewegt, das eliminiert viele potenzielle Fehlerpunkte, die herkömmliche hydraulische Systeme aufweisen.Die wichtigste Anpassung an der Startrampe ist das Wasserschutzsystem sowie das massiv verstärkte Fundament. Das soll beim anstehenden zweiten Start jegliche Beschädigung zuverlässig verhindern. Ob SpaceX mit diesen Anpassungen Erfolg hat, wird sich dann beim Lift-off zeigen.