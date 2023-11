SpaceX hat die Freigabe, das Starship soll bereits morgen wieder fliegen

SpaceX hat im April einen ersten Starship-Start versucht. Der Launch selbst klappte auch, nach rund vier Minuten explodierte die Rakete allerdings - hinterließ aber auch am Boden enorme Zerstörung. Nun hat das Starship die Freigabe für den zweiten Startversuch erhalten.

Im April hat SpaceX den ersten Start des zweistufigen Starship durchgeführt. Dieser war teilweise ein Erfolg, allerdings kam das Raumschiff selbst nicht in den Weltraum. Konkret klappte die Trennung von Super Heavy-Booster und der oberen Stufe nicht, woraufhin die Rakete ferngesteuert gesprengt wurde. Das ist durchaus Ausgang, mit dem SpaceX rechnen konnte oder musste, schließlich sind solche Starts auch dazu gedacht, Fehler zu finden und auszumerzen.Das Problem war aber auch die Startrampe selbst, denn diese war offenbar für die Größe dieser Rakete ungeeignet. Entsprechend genau sah sich die US-amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) an, ob das Weltraumunternehmen die Launch-Vorrichtungen so weit modifizieren kann, damit für die Anlage sowie die Umwelt keine oder nur wenig Gefahr besteht.Diese Woche hat SpaceX per Video bekannt gegeben, dass man selbst mit allen erforderlichen Arbeiten fertig ist und hat auch mitgeteilt, dass man für einen zweiten Starship-Start bereit sei - und nur noch die FAA-Freigabe fehlt. Diese ist nun erteilt worden und damit steht einem zweiten Startversuche nichts mehr im Wege.Wie Space berichtet, war die FAA bereits im September fertig, allerdings fehlte noch das OK der Naturschutzbehörde US Fish and Wildlife Service (USFWS). Damit steht einem - fürs erste einmaligen - Start des Starship nichts mehr im Wege.Das bedeutet, dass SpaceX das morgige Startfenster in Anspruch nehmen kann, dieses öffnet sich um 14.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit und schließt sich zwei Stunden später. Das Weltraumunternehmen hat auch bereits via Twitter bzw. X mitgeteilt, dass man dieses auch in Anspruch nehmen wird - passendes Wetter und einwandfreier technischer Zustand der Rakete vorausgesetzt.