Blizzard: Microsoft steht nach Übernahme vor schweren Entscheidungen

Mit dem nun endlich erfolgten Abschluss der Übernahme Activision Blizzards durch Microsoft , ist die Sache für die Redmonder keineswegs erledigt. Wichtige Entscheidungen stehen jetzt an und wahrscheinlich wird man noch weitere hohe Beträge zahlen müssen.

Overwatch League vor dem Aus

Xbox-WoW ist ein Thema

Zusammenfassung Microsoft hat Übernahme von Activision Blizzard abgeschlossen.

Entscheidungen über Fortführung der Overwatch League stehen an.

Bei Beendigung muss Microsoft 120 Mio. Dollar Entschädigung zahlen.

Teams hatten ursprünglich 7,5 Millionen Dollar für Teilnahme gezahlt.

Mehrere Teams verhandeln bereits über Ausstiegspläne aus der Liga.

Microsoft muss über weitere Entwicklung von WoW entscheiden.

Überlegungen für eine Xbox-Version des Spiels laufen.

So kommt auf Microsoft eine Zusatzausgabe in Höhe von 120 Millionen Dollar zu. Denn aktuell geht es darum, ob die Overwatch League weitergeführt wird. Activision Blizzard hatte sich laut eines Berichtes des Magazins Windows Central im Oktober an die Franchisenehmer gewandt und gefragt, wie diese zu einer Fortführung der E-Sports-Liga stehen.Hier wird allerdings erwartet, dass ein guter Teil der angesprochenen Unternehmen für ein Ende des Projekts stimmen könnte. In diesem Fall würde Activision Blizzard jedem der 20 Teams in der Liga eine Entschädigung von 6 Millionen Dollar zahlen. Zusammengenommen käme hier also die Summe von 120 Millionen Dollar zusammen, die nach erfolgter Übernahme entsprechend aus der Kasse Microsofts kämen.Die Franchisenehmer mit ihren Teams hatten ursprünglich 7,5 Millionen Dollar dafür gezahlt, an der Overwatch League teilnehmen und den Namen des Spiels für ihre Aktivitäten in dem Bereich nutzen zu dürfen. Hinzu kamen natürlich noch weitere Investitionen und auch Einnahmen aus dem Ligabetrieb und dem Marketing.Allerdings lief es mit der Liga schon länger nicht mehr besonders gut und mehrere Teams beauftragten bereits eine Anwaltskanzlei, mit Activision Blizzard über einen möglichen Ausstiegsplan zu verhandeln. Eine Abwicklung der Liga könnte dann im Laufe des kommenden Jahres umgesetzt werden.Parallel dazu muss nun bei Microsoft auch über die weitere Entwicklung in einem weiteren großen Franchise entschieden werden - immerhin befindet sich Redmond jetzt auch im Besitz World of Warcrafts. Dies wirft natürlich die Frage auf, ob es das Massively-Multiplayer-RPG nun doch noch in einer Fassung für die Xbox-Spielekonsole geben wird."Natürlich! Ja, wir reden immerzu darüber", erklärte Holly Longdale, die bei Blizzard für World of Warcraft zuständig ist, auf die Frage des Magazins GamesRadar, ob über eine Portierung nachgedacht wird. Der Fokus liegt allerdings erst einmal auf den kommenden Erweiterungen der Worldsong-Saga. "Wir haben diese drei Erweiterungen und wir sind so aufgeregt ihretwegen. Aber, ja, natürlich. Es wäre sehr unaufrichtig zu sagen, dass wir nicht, wie ... natürlich reden wir darüber", sagte sie. "Wir sind jetzt Microsoft."