Activision Blizzard: Visualisierung zeigt, wie massiv die Xbox profitiert

Microsoft ist nun Besitzer von Activision Blizzard, es ist der spekta­ku­lär­ste Deal dieser Art im Gaming-Geschäft. Für die Redmonder ging es vor allem darum, Exklusiv-Spiele und auch den Xbox Game Pass zu stärken. Eine Grafik zeigt nun beeindruckend, wie das gelingt.

Activision Blizzard gehört seit Mitte Oktober Microsoft

Microsoft hat Monate und sogar Jahre darum gekämpft, für 68,7 Milliarden Dollar Activision Blizzard übernehmen zu dürfen und Mitte Oktober war es dann auch tatsächlich so weit. Denn mit dem OK der britischen Wettbewerbshüter war der Weg für Microsoft frei und das Redmonder Unternehmen hat das Geschäft auch vollzogen.Die Integration von Activision Blizzard als Unternehmen und auch Spiele-Anbieter wird allerdings eine ganze Weile dauern. Denn der Publisher hat kurz vor der Übernahme verraten, dass Call of Duty , Diablo und Co. erst "im Verlauf des nächsten Jahres" in das Spiele-Abo von Microsoft aufgenommen werden.Die Aufnahme von Activision Blizzard-Spielen in den Game Pass ist aber nur ein Aspekt, für Microsoft geht es vor allem auch um die langfristige Strategie und diese bedeutet eines: Exklusivspiele und System-Seller. Rechnet man auch noch die Projekte dazu, die nach der Übernahme von ZeniMax bzw. Bethesda im Frühjahr 2021 hinzugekommen sind, dann ergibt sich ein beeindruckendes Bild, worauf sich Spieler im Zusammenhang mit der Microsoft Gaming-Abteilung freuen können.Das hat nun der in der Xbox-Community bekannte Twitter/X-Nutzer und Grafikdesigner @Klobrille in einer Illustration zusammengefasst. Diese Grafik zeigt beeindruckend, was Microsoft bisher veröffentlicht hat und wie man die Schlagzahl in der Zukunft erhöht. Die Roadmap beeindruckt nicht nur mit Masse, sondern auch durch Qualität.Für nächstes Jahr und später sind etwa Spiele wie Towerborne, ARA: History Untold, South of Midnight, Clockwork Revolution, Indiana Jones, Elder Scrolls 6, Fable, Perfect Dark, State of Decay 3, ein neues Gears und noch vieles mehr geplant.Dabei ist übrigens nur ein kleiner Teil Xbox-exklusiv, allerdings kann man hier sicherlich von "noch" sprechen. Denn ab 2025 wird sicherlich die Zahl der Xbox- und PC-exklusiven Spiele zunehmen. In jedem Fall: Es ist beeindruckend, was Microsoft hier aufgebaut bzw. zugekauft hat.