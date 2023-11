World of Warcraft: Blizzard kündigt drei Erweiterungen & neue Saga an

Fans von World of Warcraft können sich über eine Reihe weiterer Add-ons im Rahmen einer komplett neuen Saga freuen. Auf der ak­tu­el­len BlizzCon hat Blizzard die zukünftigen Inhalte für das populäre MMORPG vorgestellt. Die Erweiterungen sollen ab 2024 erscheinen.

Blizzard

Release im Zwei-Jahres-Takt

Während ein Großteil der Community lediglich ein Add-on erwartet haben dürfte, hat Blizzard gleich eine ganze Reihe an Erweiterungen angekündigt. Die Add-ons gehören zu einer "Worldsoul Saga" genannten Serie, die in den kommenden Jahren noch weitere, bisher nicht enthüllte Inhalte spendiert bekommen soll. Die drei Erweiterungen tragen die Namen "The War Within", "Midnight" und "The Last Titan" und werden nacheinander das Licht der Welt erblicken.Die Worldsoul Saga dreht sich um die legendären Titanen und das Land Azeroth. Zunächst taucht der Spieler in den Untergrund des Landes ein und kommt mit einem neuen Zwergenvolk, den Earthen, in Kontakt. Anschließend geht es in der Alten Welt von Azeroth weiter, wo sich die Spieler gegen dunkle Mächte be­haup­ten müssen. Im letzten Teil geht es in das Gebiet Northrend, wo die Titanen in das Land zurückkehren und den Spielern eine Verschwörung offenbaren.In "The War Within" treffen die Spieler auf Neruber in ihrem unterirdischen Königreich und erhalten die Möglichkeit, drei neue Gebiete zu erkunden. Das Drachenreiten soll für alle Flug-Mounts freigeschaltet werden. Zudem werden sogenannte "Delves" als Mini-Instanzen für kleine Gruppen eingeführt. Die Erweiterung bringt "Warbands" mit sich und stellt damit Ruf, Bankfächer und Freischaltung für mehrere Charaktere bereit. Transmog kann von jedem Charakter in der Sammlung verwendet werden, auch wenn sie eine Rüstung eigentlich nicht tragen können.Zu den zwei verbleibenden Add-Ons der neuen Saga, "Midnight" und "The Last Titan", wurden bislang allerdings noch keine genaueren Informationen veröffentlicht. Nachdem "The War Within" im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt wurde, dürfte "Midnight" voraussichtlich zwei Jahre später veröffentlicht werden."The Last Titan" könnte dann 2028 auf den Markt gebracht werden. Auf genaue Release-Termine hat sich Blizzard bislang allerdings nicht festgelegt. Da die Erweiterungen auch in der Vergangenheit alle zwei Jahre bereitgestellt wurden, dürfte der Publisher diesen Rhythmus beibehalten. Bei der letzten Erweiterung handelte es sich um das im November 2022 erschienene Add-on "Dragonflight".