Diablo 4: Blizzard verlost "mit menschlichem Blut gekühlten PC"

Blizzard ist bei der Vermarktung von Diablo 4 bisher nicht gerade subtil vorgegangen, aber sein neuester PR-Gag legt noch mal einen obendrauf. Zum Start der Season of Blood verlost das Unternehmen jetzt einen ganz besonderen PC.

Grusel-PC zu gewinnen

Zusammenfassung Blizzard verlost einen besonderen PC zur Feier der "Season of Blood"

Blutspendeaktion in den USA in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz

Belohnungen in Diablo IV werden freigeschaltet, je mehr Spieler teilnehmen

Ziel der Aktion ist es, Blutspenden zu sammeln

Bei Erreichen des Ziels wird der Gewinnspiel-PC verlost

Die Aktion soll die Bedeutung von Blutspenden hervorheben

Dieser Gewinn ist - laut dem Werbeversprechen - "ein mit echtem menschlichem Blut gekühlter PC". Das muss man aber zum Glück nicht ganz so wörtlich nehmen.Zur Feier der Veröffentlichung der neuen Saison des Spiels, Season of Blood, und dem damit verbundenen "Bluternte-Event" (Diablo Blood Harvest) hat Blizzard in den USA eine einmonatige Blutspendeaktion gestartet, die Belohnungen im Spiel freischaltet, je mehr Spieler teilnehmen.Es geht also um eine gute Sache. Blizzard hat die Blutspendeaktion mit dem Roten Kreuz organisiert und will damit die immer knappen Blutvorräte in US-Krankenhäusern durch diese Aktion auch bei jungen Spielern ins Gedächtnis bringen.Sobald die Spenden insgesamt 666 Quarts (also gut 630 Liter) erreicht haben, können die Spieler an der Verlosung teilnehmen. Dazu erwartet alle Spieler die Option auf besondere Belohnungen: Die erste Stufe mit besonderen Waffen wird freigeschaltet, sobald die Spenden 33 Prozent des Ziels erreicht haben.Wenn 66 Prozent der Spenden erreicht sind, erhalten die Spieler außerdem Zugriff auf die Rüstung des Barbaren von Loch Raeth Maor. Wenn die Spenden 100 Prozent des Ziels erreichen - also insgesamt 666 Quarts Blut - wird das Pferde-Geschirr "The Vermilion Eye Piebald Mount" verfügbar sein und das Gewinnspiel für den Custom-PC eröffnet.Abgesehen von dem "Menschenblut in der Kühlflüssigkeit"-Gimmick, verfügt der Gewinner-PC über eine Nvidia GeForce RTX 4090 , eine Intel Core i9-CPU, 64 GB DDR5-RAM, 3 TB SSD Speicherplatz und einen Quantum Vector GPU-Waterblock zur Kühlung.