Microsoft stellt weitere Windows-Funktionen teils aus MS-DOS-Ära ein

Microsoft stellt drei weitere Windows-Funktionen ein, die nun als veraltet aus dem System entfernt werden. Dazu gehört Computer Browser, Webclient Service und Remote Mailslots. Aufgefallen war das durch die Aktualisierung der Liste der veralteten Funktionen und Extras.

Weitere Windows-Funktionen sind veraltet

Computer-Browser

Der Computer Browser-Treiber und -Dienst sind veraltet.

Der Browser (Browser-Protokoll und -Dienst) ist ein veraltetes und unsicheres Gerätelokalisierungsprotokoll.

Dieses Protokoll, der Dienst und der Treiber wurden erstmals in Windows 10 mit der Entfernung des SMB1-Dienstes standardmäßig deaktiviert.

Webclient (WebDAV)-Dienst

Der Webclient (WebDAV)-Dienst ist veraltet.

Der Webclient-Dienst wird unter Windows standardmäßig nicht gestartet.

Remote Mailslots

Remote Mailslots sind veraltet.

Das Remote Mailslot-Protokoll ist eine veraltete, einfache, unzuverlässige und unsichere IPC-Methode, die erstmals in MS DOS eingeführt wurde.

Dieses Protokoll wurde erstmals in Windows 11 Insider Preview Build standardmäßig deaktiviert.

Microsoft führt dazu ein spezielles Support-Dokument , in dem die entfernten Windows-Funktionen aufgeführt sind, die in den neuesten Updates für Windows 10 und 11 nicht mehr verfügbar sind oder hinausgeschmissen werden.Der bei X/Twitter als @XenoPanther bekannte Nutzer hatte die Details zu dem Aus für die drei Funktionen geteilt. In der offiziellen Dokumentation heißt es dazu:"Mit jeder Version des Windows-Clients werden neue Merkmale und Funktionen hinzugefügt. Gelegentlich werden in neuen Versionen auch Features und Funktionen entfernt, oft weil sie eine neuere Option hinzugefügt haben. Dieser Artikel enthält Einzelheiten zu den Features und Funktionen, die nicht mehr in Windows-Client entwickelt werden. Weitere Informationen zu Features, die entfernt wurden, finden Sie unter Entfernte Windows-Features ."Die Deaktivierung von Funktionen zeigt, dass Microsoft einen bestimmten Teil des Betriebssystems nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Nutzer sollten nicht erwarten, dass es für alle Funktionen Ersatz geben wird.Dennoch können diese veralteten Funktionen und Dienste noch einige Zeit in Windows selbst verbleiben, bevor sie von Microsoft letztendlich per Update entfernt werden.Im September 2023 hat Microsoft beispielsweise WordPad abgeschafft, aber die Anwendung ist immer noch als Standard-Windows-Anwendung verfügbar. Das dürfte aber nicht mehr auf Dauer so bleiben. Timeline für Microsoft Entra-Konten und VBScript werden ebenfalls mit Wirkung vom Oktober 2023 abgeschafft.