Microsoft wirft bald auch das gute, alte VBScript aus Windows raus

Im September hatte Microsoft bereits das gute, alte WordPad auf die entsprechende Liste gesetzt. Jetzt folgt also VBScript. Es handelt sich um eine Skriptsprache, die eine Zeit lang unter Systemadministratoren weit verbreitet war, um Aufgaben zu automatisieren. 1996 wurde die erste Fassung der Skriptsprache vorgestellt.Allerdings wurde VBScript auch im Praxiseinsatz inzwischen quasi vollständig von PowerShell verdrängt. Weiterentwickelt wurde die Funktionalität ohnehin schon länger nicht. Die letzte Version 5.8 wurde bereits im Jahr 2010 veröffentlicht, seitdem fand nur noch eine Wartung bei drängenden Problemen wie Sicherheitslücken im Code statt.Wer derzeit VBScript noch einsetzt, muss allerdings nicht in Panik verfallen. Das Feature wird nicht von heute auf morgen aus Windows entfernt. In zukünftigen Versionen von Windows werde VBScript zur nachträglichen Installation verfügbar sein, bevor es später komplett aus dem Betriebssystem entfernt wird", erklärte Microsoft das Vorgehen bei Deprecated-Funktionen.Der nun erfolgte Schritt ist dabei nur folgerichtig. Bereits 2019 hatte Microsoft die Skriptsprache aus dem Browser Internet Explorer entfernt und in den neueren Edge wurde sie nie aufgenommen. Angesichts dessen, dass Microsoft VBScript ursprünglich vor allem im Browser groß machen wollte, war dies im Grunde bereits der Todesstoß.Breiter durchgesetzt hatte sich die Sprache ohnehin nie. Andere Browser-Hersteller ignorierten das Microsoft-Produkt und setzten stattdessen auf JavaScript, das sich letztlich deutlich stärker verbreitete. Mit der nun kommenden Abschaffung schließt Microsoft auch ein potenzielles Sicherheits-Problem, denn VBScript wurde immer wieder auch von Malware genutzt, um Schadcode initial zum Laufen zu bekommen.