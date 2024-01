Ältester bekannter Vorgänger von Windows und MS-DOS ist aufgetaucht

Der früheste bisher bekannte Vorgänger von Betriebssystemen wie Windows und MS-DOS ist jetzt im Internet-Archive aufgetaucht. Ein Nutzer stellte ein Bild der Original-Diskette und eine Kopie von 86-DOS in der Version 0.1-C online.

So fing alles an

Alte Bekannte

Zusammenfassung Früher Windows-Vorgänger im Internet-Archive veröffentlicht

Bild der Original-Diskette und 86-DOS 0.1-C online gestellt

Seattle Computer Products entwickelte das Betriebssystem

QDOS wurde zu MS-DOS weiterentwickelt und an IBM lizenziert

Archive-Veröffentlichung zeigt Ursprung der Microsoft-Systeme

86-DOS 0.1 von 1980 bietet Einblick in die PC-Anfangszeit

Enthält nur neun Dateien, darunter COMMAND.COM und EDLIN.COM

CHESS.COM ist eines der ältesten Spiele für Intel-CPUs

Entwickelt wurde das Betriebssystem durch die Firma Seattle Computer Products. Dort benötigte der Programmierer Tim Paterson ein Betriebssystem für ein von ihm entwickeltes Computer-Board. Mangels passender Alternativen schrieb er selbst ein solches, das eng an das damals vergleichsweise große CP/M angelehnt war und dieses in mehreren Bereichen verbesserte.Ursprünglich bezeichnete er sein Werk als Quick and Dirty Operating System (QDOS). Für die Vermarktung wurde es aber in 86-DOS umbenannt. Als die da noch kleine Firma Microsoft kurze Zeit später ein Betriebssystem für einen Deal mit dem großen IBM-Konzern benötigte, kaufte sie 86-DOS auf und entwickelte es zu MS-DOS weiter, das in Verbindung mit dem originalen IBM-PC auch als PC-DOS vertrieben wurde.Man kann also sagen, dass die jüngste Archive-Veröffentlichung eine direkte Linie zum ältesten bisher bekannten Ursprung der Microsoft-Betriebssysteme zieht. 86-DOS war auch bisher nicht wirklich verloren, verfügbar war allerdings nur die Version 0.34. Die nun veröffentlichte Fassung 0.1 aus dem Jahr 1980 gestattet einen noch genaueren Blick darauf, was in den frühen Tagen der beginnenden PC-Ära für die Entwickler und Nutzer wichtig war.Während eine heutige Betriebssystem-Installation mit hunderten Dateien und mehreren Gigabyte Speicherplatz daherkommt, enthält die 5,25-Zoll-Diskette, auf der 86-DOS 0.1 geliefert wurde, gerade einmal neun Dateien. Wer noch mit MS-DOS vertraut ist, dürfte vor allem die COMMAND.COM kennen. Dabei handelt es sich um die Shell, die dem Nutzer die Eingabeaufforderung und verschiedene grundlegende Befehle bereitstellt.Aber auch EDLIN.COM dürfte vertraut sein - es handelt sich hier um eine frühe Fassung eines einfachen Editors, der noch lange zur Verfügung stand. Andere mitgelieferte Programme ermöglichen die Nutzung von Assembler-Code oder die Übersetzung zwischen der Z80-Plattform und den nun eingesetzten 8086-Prozessoren von Intel . Und etwas überraschend: Mit CHESS.COM ist hier auch eines der wohl ältesten Spiele zu finden, das auf einer Intel-CPU genutzt werden konnte.