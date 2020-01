Internet Download Manager - Intelligenter Download-Manager

Datenflussbeschleunigung

Download-Turbo-Modus-Programm

Will man große Dateien aus dem Internet herunterladen, kann das trotz hoher Übertragungsgeschwindigkeiten viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Internet Download Manager (Version 6.36 Build 2) macht es möglich, den Datenfluss bei Downloads um das Fünffache zu beschleunigen.Die Entwickler des Internet Download Managers haben darauf gesetzt, die Benutzeroberfläche und Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten. Nutzer können die entsprechende Download-URL einfach in die Zwischenablage des Programms kopieren und schon startet der Download-Vorgang.Neben der Beschleunigung der Datenübertragung bietet das Programm noch eine weitere Funktion, die ein klassisches Problem beim Herunterladen von Dateien klärt: Mit dem Internet Download Manager können abgebrochene Download-Prozesse einfach wieder aufgenommen werden. Dieses soll laut den Entwicklern möglich werden, da die Downloads dynamisch in Pakete zerteilt und dann dank einer sicheren Multi-Download-Technologie übertragen werden.Der Internet Download Manager bietet dabei Unterstützung für eine Vielzahl von Formaten und Browsern. So kann der Download-Turbo mit den aktuell am Markt verfügbaren Browsern umgehen und lässt sich auch nicht von Firewalls oder Proxyservern verwirren. Darüber hinaus bietet das Programm Features wie ZIP-Preview oder den automatischen Shutdown nach der Beendigung des Downloads.Will man eine Datei aus dem Internet herunterladen, kann dieser Vorgang mit dem Internet Download Manager entschieden beschleunigt werden. Dazu bietet das kleine Programm viele weitere Funktionen, die das Herunterladen von Internetinhalten erleichtern.Der Internet Download Manager kann für 30 Tage kostenlos getestet werden, bevor eine Registrierung nötig wird. Die Lifetime-Lizenz kostet aktuell 24,95 US-Dollar, die Ein-Jahres-Lizenz 11,95 US-Dollar. Seit der Version 6.23 ist das Programm mit Windows 10 kompatibel und kann auch Flash-Videos von Seiten wie MySpaceTV herunterladen.